Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Honor работают над единым стандартом быстрой зарядки

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Китайские компании решили, что пришло время унифицировать быструю зарядку

Стоит признать, что в последнее время скорости быстрой зарядки возросли и сама технология уже добралась до доступных устройств. И немалую лепту в это внесли китайские компании, которые вкладываются в это направление. Но есть одна проблема — отсутствие единого стандарта, целый ряд производителей предпочитают использовать собственные решения. Но в будущем многое может измениться.

Стало известно, что несколько китайских компаний объединились ради того, чтобы создать единый универсальный стандарт быстрой зарядки. Это позволит снизить расходы на изготовление компонентов для зарядок и добиться совместимости с большим количеством устройств. А еще декларируется сокращение электронных отходов и развитие возобновляемых источников энергии.

Объединить усилия ради создания универсального стандарта быстрой зарядки решили такие компании как Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также Rockchip и Китайская академия информационных и коммуникационных технологий. К этому перечню можно смело отнести такие бренды как OnePlus, iQOO, Realme и Redmi, которые являются «выходцами» ряда названых компаний.

Когда будет готов универсальный стандарт, информации нет. Многое будет зависеть от заинтересованности самых компаний продвигать единый стандарт. У всех есть свои разработки, которые они часто используют как маркетинговый инструмент для продвижения своих устройств на рынке.

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Источник: gizmochina