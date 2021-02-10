Xiaomi Watch 2 Pro уже можно заказать на Amazon в Германии – цена от €376, релиз в октябре

65

До релиза почти два месяца

Смарт-часы Xiaomi Watch 2 Pro, которые только ожидают выпуска, уже размещены на Amazon в Германии. Была объявлена дата выпуска, цена и некоторые его спецификации, а также доступен предзаказ. Стали известны некоторые характеристики и дата выхода Watch 2 Pro.



На Amazon представлены два варианта Xiaomi Watch 2 Pro, которые недавно были подтверждены утечкой рендеров. Watch 2 Pro доступен с коричневым кожаным ремешком с серебристым циферблатом, а также с черным ремешком из фторкаучука и черным циферблатом. Возможны варианты с подключением к LTE и без.



Цена Xiaomi Watch 2 Pro на Amazon равна €376 и €423. Некоторые ключевые характеристики также упоминаются. Обе модели будут иметь размеры 27,9 x 6,9 x 3,6 см и вес 300 г. Часы оснащены экраном 1,4” и поддерживают Bluetooth.



Согласно неофициальным источникам, Xiaomi Watch 2 Pro поддерживают always on, имеют несколько новых сменных электронных циферблатов, поддерживают анализ состава тела, отслеживание сна и отслеживание SpO2, а также различные спортивные режимы, обычно присутствующие в умных часах Xiaomi. Устройство имеет поворотную заводную головку вместе с двумя другими функциональными кнопками, также предполагают, что часы оснащены вращающимся безелем.



Amazon в Германии предлагает предварительные заказы на обе модели, адатой выпуска указано 30 октября 2023 года.﻿

Источник: TheTechOutlook