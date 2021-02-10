Как Apple снимала свою презентацию на iPhone 15 Pro: дроны, краны и профессиональное освещение и вайб Google Camera

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Эффектов много, но сколько это стоит.

Минулоническая презентация новых MacBook Pro и iMac от Apple была полностью снята на iPhone 15 Pro Max. Однако за кулисами прятались не только смартфоны, но и целый арсенал профессионального съемочного оборудования.

По словам режиссера Брайана Оукса, для съемки использовали краны, треки, специальные риги и профессиональное освещение. Даже дроны управлялись с помощью смартфонов. А еще они использовали для съемки приложение Blackmagic Camera – вот так, крупная компания занимается тем, что делают владельцы Xiaomi благодаря GCam.

Для синхронизации использовался специальный софт Tentacle Sync. Он разрешил связать между собой все iPhone 15 Pro Max, компьютеры и мониторы предварительного просмотра.

Конечно, сам по себе iPhone 15 Pro Max обладает мощной камерой, способной снимать качественное 4K видео. Однако для получения по-настоящему кинематографического качества, как на презентации Apple, необходимо профессиональное оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов.

Так что в следующий раз, когда вы увидите "снятое на iPhone", не спешите делать выводы. Ведь за кадром прячутся не только умения оператора, но и высококачественное съемочное оборудование. А вот для обычных пользователей iPhone остается очень удобным инструментом для создания качественного видео.

Источник -theverge , 9to5mac