83

SIM-карты постоянно эволюционируют и усовершенствуются. Еще два десятилетия назад размеры симки были почти как у банковской карты. Но телефоны становятся все более тонкими и легкими и, соответственно, меняются габариты всех комплектующих. Сначала были mini-SIM, потом micro-SIM, nano-SIM, и наконец очередь дошла до eSIM – виртуальной карты сотовой связи. Как работает еСим, какие преимущества и недостатки имеет и как правильно ей пользоваться – расскажем в сегодняшнем материале.

Что такое eSIM и чем она отличается от обычной SIM-карты

eSIM – это технология виртуальной мобильной карты. То есть вместо физической симки вы используете эмуляцию. eSIM представляет собой небольшой чип, расположенный внутри устройства. На этой микросхеме шифруется и хранится личная информация абонента, такая как номера телефонов, подключенный тарифный план и т.д.

Обычная сим-карта также имеет этот чип: его можно увидеть невооруженным взглядом. Разница лишь в том, что в электронной карте микросхема уже встроена в устройство, а на физической она находится снаружи. Именно поэтому смартфон или другое устройство должно с завода поддерживать eSIM. Если технология с самого начала отсутствует в телефоне, планшете или в часах, вы не сможете самостоятельно ее подключить.

Виртуальная SIM-карта может содержать несколько абонентских профилей. Операторы также могут быть разными – необязательно пользоваться только одним оператором. Количество поддерживаемых профилей зависит от конкретной модели, но их должно быть не менее пяти. Вы только представьте: на одной виртуальной карте можно хранить пять номеров!

К сожалению, одновременно использовать все сохраненные номера нельзя. В настройках следует выбрать один рабочий номер. После этого все профили заблокируются, но по желанию актуальный номер телефона можно будет изменить в любой момент.

Как вы уже поняли, eSIM – это полный аналог обычной SIM-карты с такими же функциями. Но виртуальная симка более совершенна и удобна в использовании. Давайте подробнее поговорим о плюсах и минусах eSIM.

Преимущества и недостатки eSIM





Начнем с преимуществ , и их правда очень много:

Удобное использование . Признайтесь, что мы все немного боимся, когда открываем и закрываем SIM-лоток. Если неправильно вставить физическую карту, она может застрять на половине и не позволить полностью закрыть лоток, а вытащить назад ее не сможете. Из-за такого пустяка придется посетить сервисный центр. Виртуальная карта полностью решает эту проблему. SIM-лоток вообще не нужно трогать, потому что симка, так сказать, находится внутри устройства.

Безопасность . Обычную симку легко потерять: например, когда открываете лоток и переставляете карту из одного телефона в другой. Одно неосторожное движение – и маленькая карта потеряется. Также злоумышленники после кражи устройства обычно вынимают карточку, чтобы телефон нельзя было найти по сигналу сети. С eSIM им не удастся совершить такую манипуляцию, поскольку придется авторизоваться в абонентском профиле, а это уже сложнее.

Не нужно посещать салон связи . Для покупки физической симки необходимо обратиться в салон оператора. Это занимает некоторое время. Если вы не хотите отвлекаться от дел, просто подключите eSIM – вся процедура осуществляется удаленно, без необходимости посещать салон. Вы просто приобретаете тарифный план на сайте любого оператора, оплачиваете покупку онлайн и получаете персональный QR-код на свою электронную почту. Далее нужно подключить услугу в настройках смартфона и можно пользоваться сотовой связью. Все очень просто и быстро.

Мобильность . Виртуальная симка имеет множество уникальных функций, которые отсутствуют в обычной карте. Например, можно настроить одинаковый номер на нескольких телефонах. Это очень удобно, когда вы используете два смартфона или планшет с поддержкой SIM. Также можно заранее подключить тариф иностранного оператора еще находясь в Украине. Сейчас это очень актуально. Кстати, . Виртуальная симка имеет множество уникальных функций, которые отсутствуют в обычной карте. Например, можно настроить одинаковый номер на нескольких телефонах. Это очень удобно, когда вы используете два смартфона или планшет с поддержкой SIM. Также можно заранее подключить тариф иностранного оператора еще находясь в Украине. Сейчас это очень актуально. Кстати, здесь мы рассказывали о действующих условиях роуминга украинских операторов.

Защита от влаги и пыли . SIM-лоток всегда остается уязвимым к попаданию брызг воды или пыли. Контакты на микросхеме очень быстро окисляются, если внутрь попало хоть немного воды. В таком случае физическая карта может легко выйти из строя. Ситуация немного улучшается, если в смартфоне имеется влагозащита, но стандарт защиты есть далеко не в каждом устройстве. Если использовать eSIM, можно навсегда забыть о риске попадания воды и пыли в SIM-лоток. В других странах сейчас некоторые новые смартфоны выходят без обычного лотка. В частности, это касается нового поколения iPhone 14 в США.

Как видим, список плюсов значителен. Электронная сим-карта превосходит физическую по всем параметрам. Но не обошлось и без минуса. К счастью, недостаток только один:

Не все телефоны поддерживают eSIM. К сожалению, в Украине эта технология присутствует только в ограниченном количестве моделей. Большинство телефонов, представленных на нашем технологическом рынке, не имеют внутреннего чипа. Чаще поддержка eSIM наблюдается во флагманах. Лидерами являются бренды Apple, Samsung и Google.

Читайте также:Что такое Band 20 и для чего он нужен в смартфоне ?

Условия использования eSIM в Украине

В Украине технология еСим официально поддерживается. Эту услугу предоставляют три крупнейших оператора – Киевстар, Vodafone и Lifecell. Чаще всего пользователи выбирают именно Киевстар и Vodafone. На третьем месте – Lifecell.

Обратите внимание! Корректная работа eSIM гарантируется только на смартфонах, прошедших полную сертификацию в Украине. Если вы неофициально приобрели устройство в другой стране (например, заказали доставку из Америки) – могут возникнуть проблемы с функционированием виртуальной карты или технология вообще не будет работать.

Интересный факт! Впервые на Украине технологию eSIM запустил мобильный оператор ТриМоб. Это событие произошло 1 ноября 2019 года. Но сейчас этот оператор уже невостребован среди пользователей, поэтому уделять ему внимание в статье не будем.

Каждый оператор предоставляет специальные тарифы, рассчитанные на eSIM. Давайте рассмотрим, какой пакет услуг можно подключить для виртуальной карты и сколько это будет стоить.

Киевстар





В Киевстаре запуск технологии eSIM состоялся в ноябре 2020 года для абонентов предоплаты. Теперь оператор предлагает два выгодных тарифа, а именно «eSIM Love UA На максимум» и «eSIM Love UA без границ». В первом тарифе вы получите безлимитные звонки в сети «Киевстар» и 150 минут на звонки в сетях других украинских операторов и за рубеж + 15 ГБ мобильного интернета. Также вы сможете воспользоваться 38 приложениями без использования трафика. Плата за тариф стоит 175 грн в 4 недели.

Если же 15 ГБ интернета вам не хватит, выбирайте "eSIM Love UA без границ" и получайте безлимитный интернет, безлимитные звонки на номера Киевстар и 275 минут на номера других операторов. За этот тарифный пакет нужно будет оплатить 275 грн.

Если вы посмотрите тарифы для физических SIM-карт, то там пакеты услуг и их стоимость такая же, как и для eSIM. То есть, подключив электронную симку, вам не нужно переплачивать. Никакой дополнительной платы за это оператор не берет. Аналогичная ситуация и с другими украинскими операторами.

Vodafone





Компания Водафон предлагает очень выгодные условия пользования виртуальной картой. Если вы уже относитесь к абонентам этого оператора, нужно просто заменить физическую симку на eSIM. Услуга стоит 100 грн. Пакет услуг не изменится. Вам будет насчитываться столько же гигабайт мобильного интернета и минут, как и при использовании обычной SIM-карты.

Новые абоненты, выбравшие номер предоплаты, должны также заказать виртуальную симку, но с фиксированным тарифом – SuperNetPro. Этот тариф предоставляет 25 ГБ мобильного интернета и 5 ГБ в подарок в течение 6 месяцев с момента подключения, безлим на звонки в сети Vodafone, 300 минут для других операторов и 50 минут для звонков в другие страны.

Преимуществом является то, что вам не придется платить стоимость тарифа за первый месяц. Оплата начинается со второго месяца.

Vodafone сообщает, что в настоящее время невозможно подключить услугу eSIM для смарт-часов. Связано это с отсутствием технологии VoLTE. Зато на планшетах и ноутбуках виртуальная карта будет полноценно функционировать. Напомним, что Vodafone открыл продажи eSIM в Украине в июле 2020 года.

Lifecell





Третий самый крупный украинский оператор начал продавать eSIM с 15 ноября 2019 года. То есть, годом ранее, чем Водафон и Киевстар. Сейчас приобрести электронную SIM-карту можно всего за 25 гривен. Тариф выбираете по своему вкусу: предлагаются тарифные пакеты «Смарт Семья», «Смарт Лайф», «Свободный Лайф», «Просто Лайф», «Школьный Лайф», «Platinum Лайф», «Интернет БЕЗОПАСНОСТЬ», «Звонкий БЕЗГРАНИЦ» и "Гаджет".

Или за 150 грн вы можете выбрать более выгодное предложение, которое называется «eSIM Бонус». Сразу после подключения вы получите 150 бонусов на счет +50 ГБ мобильного интернета и 50 минут на все звонки по Украине. Пакет услуг будет действовать в первые 7 дней с момента подключения. По истечении этого времени неиспользованные гигабайты и минуты сгорят.

Если вы являетесь клиентом другого оператора и решили перейти в Лайфсел, советуем воспользоваться «Супер пакетом», предусматривающим перенос вашего текущего номера в Lifecell, даже с сохранением кода другого оператора.

Вас может заинтересовать: Сеть 5G: когда появится в Украине .

Инструкция по подключению eSIM на телефонах Android и iOS

Теперь, когда вы знаете, что такое eSIM и как эту технологию можно заказать у мобильных операторов, перейдем к практической части. У нас будет отдельная инструкция для телефонов Android и iOS.

Процесс подключения еСИМ проведем на примере Pixel. У меня Pixel 4XL на базе Android 13, но процедура почти одинакова на всех моделях Google Pixel.

1. Для начала убеждаемся, что смартфон поддерживает eSIM. Список поддерживаемых моделей будет в следующем пункте.

2. Далее заказываем виртуальную карту (стартовый пакет eSIM) в интернет-магазине мобильного оператора. Оплачиваем покупку онлайн. На указанный адрес электронной почты должно прийти сообщение с QR-кодом. Не потеряйте это письмо.

3. Переходим к действиям с телефоном. Открываем «Настройки» и заходим во вкладку «Сеть и Интернет».





4. Нажимаем на изображение плюса, расположенное справа от пункта «SIM-карты».





5. Снизу кликаем по надписи «Добавить номер через eSIM-карту».





6. Ознакомляемся с Лицензией открытого кода, Политикой конфиденциальности и Условиями использования. В правом нижнем углу нажимаем «Далее».





7. Ждем несколько секунд, пока проверится информация о сети.

8. Появится окно «Отсканируйте QR-код оператора». На другом устройстве открываем письмо от оператора, содержащее QR-код, и наводим на него камеру телефона.

9. Следуем подсказкам на экране. Предстоит создать абонентский профиль. После всех настроек можно приступать к использованию виртуальной карты.

Обратите внимание, что подключение к Wi-Fi или мобильному интернету обязательно, иначе не удастся отсканировать QR-код. Если при сканировании появляется ошибка или устройство пишет, что код неактивен, обратитесь к оператору. Сделать это можно, позвонив по горячей линии или связавшись с менеджером в онлайн-чате.

Если у вас iPhone, нужно выполнить следующие действия:

1. Откройте "Настройки".

2. Выберите раздел «Сотовые данные».

3. Нажмите на вкладке «Добавить сотовый план».

4. Найдите письмо с QR-кодом и отсканируйте его. Следуйте следующим подсказкам на экране.

Можно ли одновременно использовать физическую и виртуальную СИМ-карту

Очень многие пользователи интересуются, удастся ли использовать eSIM вместе с обычной физической картой. Ответ на этот вопрос положительный. Вы можете пользоваться двумя видами карт: звонить и принимать звонки, отправлять и получать сообщения, заходить в интернет.

При подключении eSIM телефон физической SIM-карты продолжит действовать. Единственный момент – нельзя одновременно принимать вызовы на два номера. Если вы разговариваете по одному номеру, другой на время общения деактивируется. Больше никаких ограничений нет.

Какие смартфоны поддерживают eSIM

К сожалению, список поддерживаемых телефонов очень ограничен. Мы включили в этот список только модели, официально сертифицированные в Украине и о поддержке которых сообщают украинские мобильные операторы.

Смартфоны Apple :

Планшеты Apple :

iPad (7, 8, 9 поколения);

iPad Air (3, 4 поколения);

iPad mini (5, 6 поколения);

iPad Pro 11” (1, 2, 3 поколения);

iPad Pro 12.9” (3, 4, 5 поколения).

Смартфоны Google :

Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL;

Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a

Pixel 5;

Pixel 6, Pixel 6 Pro;

Pixel 7, Pixel 7 Pro.

Смартфоны Samsung :

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra;

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra;

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Flip;

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra.

Часы Samsung :

Galaxy Watch3 LTE (45mm), Galaxy Watch3 LTE (41mm);

Samsung Galaxy Watch4 LTE (44mm), Samsung Galaxy Watch4 LTE (40mm); Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE (46mm), Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE (42mm).

Смартфоны Huawei :

Huawei P40, Huawei P40 Pro;

Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro;

Huawei Mate Xs.

Другие бренды:

Xiaomi 12 T Pro;

Nokia G60;

Microsoft Surface Duo.

Согласно информации с сайта Киевстар и Лайфсел, подключить eSIM на смарт-часах можно. Но устройство должно быть сертифицировано в Украине. Пока это только некоторые часы от Samsung (они включены в список). Apple Watch, к сожалению, в нашей стране еще не поддерживает виртуальные SIM-карты. Vodafone, как мы уже сообщали выше, пока не обслуживает eSIM на «умных» часах.

Как отключить eSIM

Решили прекратить использование eSIM? Не беспокойтесь, виртуальную карту можно быстро выключить. Для этого откройте на смартфоне «Настройки», перейдите в раздел «Сотовая связь» («Сеть») – «Управление SIM-картами», найдите подключенную eSIM и рядом с ней нажмите «Удалить eSIM» («Удалить тарифный план») .

Также можно удалить конкретный абонентский профиль, которым больше не планируете пользоваться. К примеру, у вас действует три номера eSIM от разных операторов, и один вы хотите удалить. Не обязательно отключать всю технологию. Можно просто убрать ненужный телефонный номер. Делается это все в настройках еСим.

Мы с вами разобрались, что такое eSIM, зачем нужна эта технология и как ей пользоваться. Пишите в комментариях, планируете ли вы переходить к использованию виртуальной SIM-карты, или вас устраивает физическая симка. До встречи в новых статьях!