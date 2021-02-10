Как убрать полосы и пятна на экране телефона?

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Экран смартфона является одной из важнейших его частей, отвечающей за отображение информации и сенсорное управление. Однако пользователи часто в процессе эксплуатации сталкиваются с проблемой появления полос на сенсорном экране. Это может быть вызвано как механическими повреждениями, так и программными сбоями.

Поэтому мы рассмотрим более подробно основные причины и эффективные способы убрать полосы на экране телефона.

Почему на экране телефона появляются полосы?

Появление полос на сенсорном экране может быть вызвано рядом факторов:

Механические повреждения. Во время эксплуатации не исключены падения, удары или сильное давление, которые могут привести к повреждению дисплея или шлейфа. Программный сбой . При возникновении ошибок в операционной системе или неисправности драйверов графического адаптера могут возникать искажения изображения. Перегрев смартфон. Из-за продолжительного использования устройства при высоких температурах возможно возникновение ряда проблем с экраном. Контакт с влагой . Даже минимальное проникновение жидкости внутрь механизмов может повлечь за собой не только появление белых полос на экране смартфона, но и стать причиной более серьезных повреждений. Износ шлейфа . Со временем контакты экрана могут терять свою функциональность из-за износа или окисления. В таком случае помочь сможет только обращение к мастеру по ремонту телефонов , ведь необходима замена компонентов.

Действенные методики для восстановления качественного изображения на экране смартфона

В зависимости от причины появления дефекта, существуют разные методы, позволяющие эффективно решить проблему

Перезапуск и сброс настроек

Иногда проблема может быть вызвана временным сбоем системы. В таком случае ее решить можно сами по себе. Прежде всего перезагрузите смартфон и проверьте, исчезли ли полосы. Если проблема все еще существует, вы можете сбросить заводские настройки. Однако перед этим не забудьте сохранить важные данные, ведь после этой процедуры вся информация будет потеряна.

Проверка наличия обновлений

Если дефект на экране появился после обновления или установки нового приложения, вам помогут следующие действия:

проверка наличия обновлений ОС;

удаление недавно установленных программ, которые могут оказаться несовместимыми с системой;

попробуйте запустить смартфон в безопасном режиме и посмотреть, исчезают ли полосы.

Нажатие на экран и шлейф

Если проблема возникла из-за отключения шлейфа, можно попробовать легкое нажатие. Для начала выключите телефон. Аккуратно нажмите в местах, где появились полосы. Особое внимание следует уделить краям. После этой манипуляции включите телефон и проверьте, дала ли процедура желаемый эффект.

Использование приложений для восстановления пикселей

Если причина появления полос заключается в возникновении сбоев в работе пикселей, можно использовать специальные приложения для исправления, например:

Pixel Fixer;

Dead Pixel Test & Fix;

JScreenFix.

Подведем итоги

Появление белых полос на экране смартфона или других дефектов может быть вызвано разными факторами. Перед тем как обращаться в сервисный центр, попробуйте методы самостоятельного устранения проблемы, о которых мы писали раньше. Если ни один из методов не помог и полосы все равно остаются, лучшим решением будет обращение к специалистам для проведения диагностики.

При серьезном повреждении придется заменить дисплейный модуль, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалам.