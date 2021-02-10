Качественные рендеры Samsung Galaxy S23 FE: мудрить не стали

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Тот же дизайн, но более простые материалы

Линейка Fan Edition от Samsung всегда была достаточно хорошим решением за свои деньги. Она позволяла получить близкий к флагманскому опыт пользования за гораздо меньшие деньги. Мы уже писали о большинстве характеристик будущего фанатского смартфона раньше и вы можете прочитать подробнее в этой фотографии .

Но до этого момента не было известно, как именно будет смотреться смартфон. И вот узнаваемый концепт мейкер OnLeaks показал нам облик Samsung Galaxy S23 FE.

С первого взгляда становится понятно, что он будет выполнен в точно таком дизайне как и вся линейка, но в отличие от прошлого поколения, он будет больше похож на A54, а не на S23. Толщина рамок вокруг дисплея тоже больше похожа на младшие смартфоны, чем на флагманскую линейку.

Судя по рендерам рамка корпуса будет выполнена из пластика, потому что мы не видим характерных вставок под антенны, и это однозначно шаг назад по сравнению с металлическим Galaxy S21 FE. Конечно характеристики будут довольно неплохие, и даже не самый удачный Exynos 2200 все равно лучше среднебюджетных чипов конкурентов, но общее впечатление от смартфона немного изменится вследствие такого упрощения.

А учитывая, что даже A24 сзади выглядит так же, ситуация становится еще немного грустнее. Это точно не будет ультимативное решение, хоть и очень неплохое с точки зрения характеристик.

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Источник: smartprix