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Какой iPhone купить в 2024 году. Оптимальные модели за свои деньги

30.05.2024 88 0

Друзья, сейчас расскажем о трех лучших Айфонах, которые можно купить в 2024 году. Здесь будут оптимальные решения с отличным соотношением цены и характеристик.

 

iPhone 12 цена и характеристики

 

Если вы считаете, что нужно идти и просто покупать новую пятнадцатую серию – вы отчасти правы. Но кроме Айфона 15 в ассортименте Apple есть еще несколько других крутых телефонов.

 

Если не готовы отдавать много денег, обратите внимание на iPhone 12. Его предшественник долгое время оставался оптимальной недорогой моделью, но сейчас iPhone 11 уже устарел.

 

За сколько купить iPhone 12 в 2024 году

 

В одиннадцатой версии матрица IPS, толстые рамки вокруг экрана, средняя основная камера и ультраширик. Это уже не тот уровень, который необходим в 2024 году.

 

А вот iPhone 12 можно считать идеальным телефоном в доступном ценовом сегменте Apple. Он всего на 2000 грн дороже Айфон 11, но предлагает уже OLED-дисплей с режимом HDR.

 

Преимущества и недостатки iPhone 12

 

Процессор A14 Bionic остается мощным решением и тянет все требовательные игры на высоких настройках графики. Камеры iPhone 12 отличные. Это касается как основного сенсора, так и сверхширокоугольного. Фронталка тоже на уровне.

 

Все остальные флагманские фишки тоже на месте. Айфон 12 может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки, полноценной влагозащитой IP68 и технологией MagSafe.

 

Возможности iPhone 12 в 2024 году

 

Цена на iPhone 12 в Украине в пределах 12–15 тысяч грн. Здесь необходимо учитывать модификацию памяти и состояние смартфона. Поскольку сейчас выгодно покупать именно б/у модели.

 

Единственный недостаток iPhone 12 – частота обновления экрана составляет 60 Гц. Согласитесь, что в 2024 году хотелось бы видеть уже 120 Гц. Но за этим нужно обращаться к версиям Pro и Pro Max.

 

Телефон iPhone 12 в 2024 году

 

В отдельной статье рассказывали, почему не советуем покупать iPhone 12 Pro. Так что из более дорогого сегмента можем посоветовать iPhone 13 Pro или 13 Pro Max. Это уже настоящие ТОПы, и при этом их цена остается адекватной.

 

Эти смартфоны получили частоту обновления 120 Гц, что выглядит гораздо солиднее 60 Гц. Камеры у Айфона 13 Про (Макс) нереально крутые. Их даже сравнивают с пятнадцатой линейкой.

 

iPhone 13 Pro характеристики

 

Если важно время автономной работы, iPhone 13 Pro Max не разочарует. Это настоящий монстр, занимающий лидирующие позиции в рейтингах автономности. Никакие Android-флагманы с ним не сравнятся.

 

iPhone 13 Pro Max цена

 

Каких-либо больших минусов у iPhone 13 Pro и Pro Max нет. Разве что толщина рамок вокруг экрана остается достаточно большой. Но это проблема всех Айфонов, и только в последнем поколении рамки стали заметно тоньше.

 

iPhone 13 Pro Max предлагается по цене от 29000 грн до 34000 грн. Согласитесь, что это нормальная стоимость для телефона с отличными характеристиками.

 

iPhone 13 Pro Max в 2024 году

 

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Закрывают наш ТОП лучших Айфонов настоящие короли от Apple – iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Мы уже говорили, что пятнадцатая серия получилась удачной. Если бюджет не ограничен, смело покупайте этих красавцев, они не разочаруют.

 

iPhone 15 Pro Max в 2024 году

 

Рамки вокруг дисплея очень тонкие, а корпус выполнен из титана. Материал премиальный, приятно чувствуется в руках и благодаря нему габариты устройства немного компактнее.

 

Перископная камера Айфона 15 Про (Макс) оснащена 5-кратным оптическим зумом. В общем, это лучшие из лучших, и за них даже не жалко отдать немаленькую сумму денег.

 

Цена iPhone 15 Pro Max

 

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Какой iPhone купить в 2024 году

 

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 30.05.2024
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Какой iPhone купить в 2024 году. Оптимальные модели за свои деньги