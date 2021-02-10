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Смартфоны Apple продолжают пользоваться большой популярностью в нашей стране. Они являются отличным альтернативным вариантом для тех, кто не любит операционную систему Android. Вы не будете удивлены, если мы скажем, что айфоны всегда считались эталоном качества и стабильной работы.

Ежегодно компания стабильно выпускает новые линейки, и в этом разнообразии становится сложно подобрать подходящую модель. Дело в том, что самые топовые новинки не всегда являются лучшим вариантом к приобретению из-за несбалансированности цены и характеристик. Поэтому мы сделали подборку из 5 разных телефонов Apple, которые подойдут под разные преимущества и бюджет.

ТОП-5 лучших телефонов Apple в 2023 году

iPhone 15 Pro

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)﻿

Выводы

Как вы знаете, техника ЭПЛ очень долго поддерживается производителем, поэтому при выборе телефонов можно смело обращать внимание на модели, вышедшие год или два назад. В свой рейтинг мы включили как новейшие смартфоны, так и ранее представленные.

iPhone 15 Pro

Если вы готовы заплатить значительную сумму денег и приобрести новейший и топовый Айфон, то модель 15 Pro как раз для вас. Этот телефон можно считать тяжелым люксом, который удовлетворит самых взыскательных пользователей.

Диагональ экрана iPhone 15 Pro составляет 6.1 дюйм, и это золотая середина, поскольку не всем нравятся тяжелые и громоздкие устройства. Здесь у нас экран LTPO Super Retina XDR OLED с разрешением 1179 x 2556 пикселей, а габариты – 146.6 x 70.6 x 8.3 мм при весе 187 грамм. Конечно же, не обошлось без влагозащиты IP68.

Новинка предлагается в нескольких цветах с интересными названиями – белый титан, черный титан, голубой титан и натуральный титан. Крышка стеклянная, а рамка титановая.

«Сердцем» iPhone 15 Pro является 3-нанометровый процессор Apple A17 Pro, и это настоящий монстр производительности. Выбор модификаций велик: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Функционирует девайс под управлением новой системы iOS 17.

Набор камер впечатляет: 48-мегапиксельный головной модуль с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельное телефото с 3-кратным оптическим зумом, а также оптической стабилизацией и ультрашириком на 12 Мп с углом обзора 120˚.

Видео можно записывать в максимальном качестве 4K@60fps. Запись в 8K так и не прибавили. Фронтальная 12-мегапиксельная камера может похвастаться оптической стабилизацией и записью в 4K@260fps.

Время автономной работы iPhone 15 Pro особо не изменилось по сравнению с предшественником, как и скорость подзарядки. Беспроводная зарядка уходит с максимальной мощностью 15 Вт. От провода подкормить смартфон можно будет до 50% за 30 минут.

Самый крутой смартфон iPhone 15 Pro ﻿ Оценки Камеры: 10/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Великолепный экран (пик. яркость 2000 нит) + Очень производительное железо + Новейшее программное обеспечение + Крутые камеры + Премиальные материалы корпуса Минусы - Средняя скорость зарядки - Высокая цена 8/128 - від 54 999 грн 8/256 - від 60 999 грн 8/512 - від 70 999 грн 8/1 ТБ - від 80 999 грн

iPhone 15

Конечно, в рейтинге должна быть базовая модель из новой пятнадцатой линейки. Для многих это оптимальный и сбалансированный вариант. Новинка получила 6.1-дюймовый Super Retina XDR OLED с пиковой яркостью 2000 н и т и разрешением 1179 x 2556 пикселей. Габариты достаточно скромны: 147.6 x 71.6 x 7.8 мм с весом 171 грамма.





Крышка стеклянная, алюминиевая рамка – это стандартные материалы для Айфонов. Как и влагозащита по стандарту IP68. iPhone 15 предлагается в нескольких привлекательных цветах – черный, голубой, розовый, зеленый и желтый.

Процессор оставили прошлогодний – Apple A 16 Bionic . И это верное решение, ведь его производительности хватает абсолютно для всех задач. Из модификаций памяти можно выбрать 128, 256 или 512 ГБ. Новинка работает под управлением iOS 17.

Основную камеру значительно прокачали по сравнению с Айфоном 14. В пятнадцатой модели разрешение главного модуля составляет 48 Мп, а не 12 Мп. Есть оптическая стабилизация, как, впрочем, и у iPhone 14. Второй модуль ( сверхшироугольный ) идет на 12 Мп, и здесь отличий от предшественника нет.

Максимальное разрешение для записи видео – 4K@60fps. В новой линейке хотелось бы видеть уже 8K , но производитель это не реализовал. Фронтальная камера тоже осталась без изменений – 12 Мп, отсутствие оптической стабилизации и запись в 4K .





﻿Автономность осталась на прежнем уровне. В день при умеренном использовании заряда должно хватать. Есть 15-ваттная беспроводная зарядка, которая встречается и в более старых моделях Apple .

Оптимальный флагман из 15-й линейки iPhone 15 ﻿ Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Качественный и яркий экран + Мощное железо + Хорошие камеры + Новое ПО Минусы - Средняя скорость зарядки ﻿- Нет записи видео в 8K ﻿﻿﻿- Нет телефото объектива 6/128 - від 39 999 грн 6/256 - від 43 499 грн 6/512 - від 51 499 грн

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus можно считать наиболее сбалансированным телефоном из четырнадцатой линейки. Здесь такое же железо, как у Айфона 14, но больше диагональ экрана и емкость аккумулятора. Apple iPhone 14 Plus точно подойдет тем, кто хочет телефон с большим дисплеем, но переплачивать за Pro или Pro Max не видит смысла. Радует, что разница в цене с обычным четырнадцатым Айфоном не так уж велика.





Диагональ экрана данной модели составляет 6.7 дюймов, матрица – Super Retina XDR OLED, разрешение – 1284 x 2778 пикселей. Габариты следующие – 160.8 x 78.1 x 7.8 мм при весе 203 грамма. Есть влагозащита IP68. Задняя панель стеклянная, а рамка выполнена из алюминия. Радует большое количество цветов – белый, желтый, фиолетовый, красный, черный и голубой .

На борту iPhone 14 Plus установлен 5-нанометровый процессор Apple A15 Bionic, а объем оперативной памяти во всех модификациях составляет 6 ГБ. Постоянную память можно выбрать на 128, 256 или 512 ГБ. Такой производительности будет достаточно для всех сценариев использования.

С завода Айфон 14 Плюс работает под управлением iOS 16, но уже доступна версия 16.6.1. Также планируется обновление до iOS 17. Зная политику Apple , еще можно рассчитывать на 5 лет поддержки от производителя.

Камера двойная: основной и сверхшироугольный модуль идут на 12 Мп. Качество фото великолепно как днем, так и ночью. Записывать видео можно максимально в 4K@60fps. Фронтальная камера получила аналогичное разрешение.





В iPhone 14 Plus установлен аккумулятор емкостью 4323 мАч. Проводная зарядка с поддержкой PD2.0 заполнит заряд до 50% за 30 минут. Есть беспроводной способ зарядки устройства: технология MagSafe выдает мощность 15 Вт, а Qi – 7.5 Вт.

Для тех, кому нужен большой экран iPhone 14 Plus ﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Большой и качественный дисплей + Мощный процессор + Хорошие камеры + Емкость аккумулятора 4323 мАч ﻿+ Еще не менее 5 лет поддержки от производителя Минусы - Телефон довольно громоздкий и тяжелый ﻿- Нет объектива телефото 6/128 - від 33 899 6/256 - від 37 299 6/512 - від 43 169



iPhone 13 mini

Мы не могли обойти и компактные модели, у которых тоже много поклонников. Если вы ищете небольшой Айфон, но при этом со стильным дизайном, качественным экраном и отличными камерами – это точно iPhone 13 mini , представленный в 2021 году.





Благодаря небольшим габаритам (131.5 x 64.2 x 7.7 мм при весе 141 г) iPhone 13 mini очень удобно лежит в руке и помещается в любой карман. Материалы корпуса премиальные – стекло и алюминий. Есть и влагозащита по стандарту IP68. Как и в случае с другими моделями, цветовых вариантов очень много – красный, черный, розовый, темно-зеленый, белый и синий.

Диагональ Super Retina XDR OLED-дисплея составляет 5.4 дюйма с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Благодаря тонким рамкам мы получаем достаточно большую сенсорную область при небольших габаритах.

На борту iPhone 13 mini установлен процессор Apple A15 Bionic, отлично справляющийся со всеми нагрузками. Оперативной памяти 4 ГБ, и на первый взгляд, этого может показаться недостаточно. Но при реальном использовании вы не заметите никаких проблем: приложения долго сохраняются в фоне и открываются мгновенно.

Сначала смартфон поставлялся с iOS 15 на борту, но уже доступно обновление в сборник 16.6.1 и запланировано обновление до iOS 17. Телефон будет получать новые версии еще как минимум 4 года.

iPhone 13 mini оснащен двойной камерой с главным и сверхшироугольным модулем по 12 Мп. Это и малыш делает вполне достойные снимки, хоть чуть-чуть и не дотягивает до старших версий. Фронталка разрешением 12 Мп отлично справляется со своей задачей. Записать видео вы сможете в максимальном качестве 4K@60fps как на основную, так и на переднюю камеру.





Емкость аккумулятора Айфона 13 Мини небольшая, что связано с его скромными габаритами. Аккумулятор идет на 2438 мАч , подпитывается с помощью беспроводной зарядки 15 и 7.5 Вт. По проводу мобильное устройство заряжается до 50% за 30 минут.

Компактная модель iPhone 13 mini ﻿ ﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Компактные размеры + Стильный дизайн с тонкими рамками + Великолепный экран + Мощное железо ﻿+ Доступная цена Минусы - небольшое время автономной работы - Низкая скорость зарядки 4/128 - від 21 908 грн 4/256 - від 26 453 грн 4/512 - від 30 731 грн

iPhone SE (2022)

Топовые флагманы – это конечно хорошо, но и стоят они недешево. Если вы хотите приобрести новый смартфон от Apple , но при этом не готовы тратить много денег, обратите внимание на iPhone SE (2022). Это бюджетная модель, но при этом она может похвастаться мощной начинкой, стабильным программным обеспечением и длительной поддержкой от производителя.





Диагональ Retina IPS LCD-экрана iPhone SE (2022) составляет 4.7 дюймов с разрешением 750 x 1334 пикселей. Габариты компактны: 138.4 x 67.3 x 7.3 мм с весом 144 грамма. Имеется влагозащита со стандартом IP67. Несмотря на бюджетность, материалы корпуса премиальные – стекло и алюминий.

Работает iPhone SE (2022) на процессоре Apple A15 Bionic, который еще уверенно держится в строю и в повседневном использовании не уступает более свежим вариантам. Оперативная память всегда 4 ГБ, а объем постоянного накопителя можно выбрать на 64, 128 или 256 ГБ.

Сначала смартфон поставляется с iOS 15.4, но уже есть обновление до iOS 16.6.1 и запланирована iOS 17. Около 5 лет модель будет еще обновляться, что просто отлично для такого ценового сегмента.

Основная камера одиночная с 12-мегапиксельным модулем, который имеет оптическую стабилизацию и записывает видеоролики в 4 K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная камера на 7 Мп, и видео она пишет только в 1080p@30/120fps.





Емкость аккумулятора iPhone SE (2022) составляет 2018 мАч. И следует признать, что телефон разряжается достаточно быстро. При очень активном использовании его придется заряжать дважды в день. В этом поможет 20-ваттная проводная и 7.5-ваттная беспроводная зарядка.

ЕСЛИ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ iPhone SE (2022) ﻿ Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 7/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Дорогие материалы корпуса + Компактные размеры + Влагозащита + Долгое время поддержки от производителя + Хорошая производительность ﻿+ Низкая цена Минусы - Устаревший дизайн и толстые рамки вокруг дисплея - Маленький экран

- Средняя автономность - Нет ультраширика 4/64 - від 14 884 грн 4/128 - від 19 299 грн 4/256 - від 19 193 грн

Выводы

Теперь давайте подведем итоги и кратко определим, для каких целей какой смартфон Apple лучше подходит:





Телефон Apple с лучшей производительностью в 2023 году – iPhone 15 Pro .

Лучший телефон Apple с большим экраном в 2023 году – iPhone 14 Plus .

Лучший сбалансированный телефон Apple в 2023 году – iPhone 15 .

Лучший компактный телефон Apple в 2023 году – iPhone 13 mini .

Лучший дешевый телефон Apple в 2023 году – iPhone SE (2022).

Напишите в комментариях, какой iPhone понравился вам больше всего. До встречи!