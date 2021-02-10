Какой смартфон купить до 7000 грн в начале 2024 года – Xiaomi (Redmi и Poco), Infinix, Motorola. Дешево и круто!

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Не все пользователи готовы отдавать за покупку смартфона большую сумму денег. Но мобильные устройства дорожают с каждым годом и найти достойную модель становится тяжело. К счастью, многие производители продолжают выпускать бюджетные телефоны с хорошим набором характеристик.

Сегодня поговорим о лучших смартфонах стоимостью до 7000 грн, которые вы сможете купить в начале 2024 года. Это будут девайсы начального уровня с базовыми параметрами, которые подойдут для выполнения несложных задач.

ТОП-5 лучших телефонов до 7000 грн

Xiaomi Redmi 12 5G

Infinix Note 30

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Poco M5

Motorola Moto G72

Выводы

В подборке вы найдете доступные смартфоны от популярнейших производителей. Конечно, в первую очередь – это Xiaomi. Мы обсудим телефоны как от суббренда Redmi, так и от Poco.

Еще рассмотрим телефоны Infinix и Motorola: в их ассортименте тоже много всего увлекательного и дешевого.

Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 12 5G

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Начнем с телефона Redmi 12 5G, получившего 6.79-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2460 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 550 нит.

Задняя крышка у Редми 12 5G сделана из стекла, но каркас пластиковый. Смотрится смартфон довольно симпатично и минималистично. Модель можно найти в цветах Jade Black, Pastel Blue, Moonstone Silver.

Габариты у Redmi 12 5G немаленькие: 168.6 x 76.3 x 8.2 мм с весом 199 грамм. Есть защита от брызг IP53. Из дополнительных разъемов следует отметить слот microSDXC и аудиоджек.

В качестве процессора Redmi 12 5G использует чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Хоть он и исполнен по 4 нанометрам, но относится к бюджетному классу.

В AnTuTu телефон набирает около 450 тысяч баллов, что для доступного аппарата просто замечательно. Вариантов памяти в Редми 12 очень много: от 4/128 ГБ до 8/256 ГБ.

Из коробки телефон работает на базе Android 13 с MIU 14, но должен обновляться до более свежих версий. По камерам Redmi 12 5G все достаточно умеренно: основной модуль 50 Мп без оптической стабилизации и датчик глубины на 2 Мп.

Фронталка всего на 8 Мп. А запись видео на обе камеры производится в 1080p@30fps. Для своего ценового сегмента Redmi 12 5G фотографирует неплохо, но чудес не ждите.

С автономностью все хорошо: аккумулятор на 5000 мАч и 18-ваттная зарядка. На одном заряде Редмик проработает полтора дня.

Плюсы:

Задняя стеклянная крышка;

Влагозащита IP53;

Поддержка microSDXC и аудиоджеков;

Много вариантов памяти.

Минусы:

Скромные камеры;

Небольшая мощность подзарядки.

Infinix Note 30

Infinix Note 30

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Теперь обсудим телефон от бренда Infinix. Он менее известен, чем, например, Xiaomi, но все равно выпускает достойные модели.

Рекомендуем обратить внимание на Infinix Note 30, у которого 6.78-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2460 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 580 нит.

Каркас корпуса пластиковый, но задняя крышка Infinix Note 30 стеклянная. В некоторых цветах есть покрытие из экокожи. Телефон выпускается в цветах Obsidian Black, Interstellar Blue и Sunset Gold.

Теперь по габаритам: размеры Infinix Note 30 составляют 168,6 x 76,6 x 8,6 мм с весом 219 граммов. Смартфон достаточно тяжелый. Есть слот для microSDXC и аудиоджеков.

На борту Infinix Note 30 – самый популярный бюджетный процессор Mediatek Helio G99. Он обеспечивает хорошую производительность в доступном сегменте. Модификации памяти также радуют: 8/128 и 8/256 ГБ. С коробки аппарат работает на Android 13.

Основная камера Infinix Note 30 с разрешением 64 Мп, оптической стабилизации нет. Ультраширик тоже отсутствует. Датчик глубины идет на 2 Мп. Максимальное качество для записи видео – 1440p@30fps.

Фронтальная камера на 16 Мп с записью видеороликов в 1080p@30fps. По автономности все стандартно: аккумулятор на 5000 мАч и 45-ваттная зарядка.

Плюсы:

Задняя стеклянная крышка;

Хороший процессор Mediatek Helio G99;

Качественный IPS-экран;

Нет проблем с автономностью.

Минусы:

Достаточно большие габариты;

Нет ультраширика;

Основная камера без OIS.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G

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Следующий телефон тоже от Redmi, из двенадцатой линейки. Эта модель не поддерживает 5G, но имеет набор хороших параметров. У нее установлен 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1200 нит.

Корпус Redmi Note 12 4G полностью пластиковый, зато есть влагозащита IP53. Размеры стандартные: 165.7 x 76 x 7.9 мм с весом 183.5 г. Есть слот для карты памяти microSDXC+аудиоджек.

За производительность Redmi Note 12 4G отвечает Qualcomm Snapdragon 685. Железо нельзя назвать очень мощным, но для повседневного использования подойдет. Модификаций памяти множество: от 4/64 ГБ до 8/256 ГБ. Но, конечно, вы все не найдете в продаже в Украине.

Из коробки Redmi Note 12 4G работает на Android 13, но можно будет после покупки обновиться до Android 14 с HyperOS (MIUI 15).

Набор камер вполне нормальный: главный модуль 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронталка 13 Мп. Запись видео только в 1080p@30fps.

Емкость аккумулятора Redmi Note 12 4G составляет 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Здесь ничего нового: при умеренном использовании смартфон проработает больше дня на одном заряде.

Плюсы:

Прекрасный AMOLED-экран;

Много вариантов памяти;

Обновление до Android 14;

Хорошая автономность.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Слабые камеры.

Poco M5

Poco M5

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Ни один рейтинг бюджетных смартфонов не может обойтись без Poco. Если вам нужен очень доступный девайс, это как раз Poco M5 с 6.58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080 x 2408 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит.

Вас не удивит, что корпус полностью пластиковый. Габариты стандартны: 164 x 76.1 x 8.9 мм по весу 201 грамм. Слот для microSDXC и аудиоджек на месте.

Poco M5 использует в качестве процессора все тот же MediaTek Helio G99, о котором мы уже упоминали. Производительность нормальна для бюджетной категории. Модификации памяти начинаются с 4/64 ГБ и оканчиваются на 6/128 ГБ.

Сначала Поко М5 работает с Андроидом 12, но не стоит расстраиваться. Будет обновлено до более свежих версий.

Тройная основная камера у Poco M5 просто нормальная: главный модуль 50 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп.

Фронтальная камера на 5 Мп не впечатляет, но для любительских селфи будет нормально. Смартфон умеет писать видео только в 1080p@30fps.

По автономности Poco M5 все стандартно: аккумулятор на 5000 мАч и 18-ваттная зарядка. Если не очень активно пользоваться телефоном, то можно добиться двух дней работы без подзарядок.

Плюсы:

Нормальная производительность;

Можно установить карту памяти и подключить проводные наушники;

Отличная автономность;

низкая цена.

Минусы:

Не слишком яркий экран;

Скромные камеры.

Motorola Moto G72

Motorola Moto G72

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Последний телефон, о котором сегодня поговорим – это Motorola Moto G74 с 6.6-дюймовым P-OLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей, а частота обновления – 120 Гц.

Естественно, в материалах корпуса только пластик. Но есть защита от брызг, а размеры составляют 160.5х74.4х7.9 мм с весом 166 граммов. Moto G72 предлагается в цветах Meteorite Gray, Polar Blue и Mineral White.

«Сердцем» смартфона является Mediatek Helio G99. О возможностях этого железа мы уже не раз говорили, поэтому не будем повторяться. Пользователь может выбрать одну из модификаций памяти: на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

Если объема памяти на встроенном хранилище Motorola Moto G74 окажется недостаточно, можно установить карту microSDXC. Но учитывайте, что слот с SIM общий. Аудиодж тоже на месте: он позволит подключать проводные наушники.

Теперь о камерах Motorola Moto G74: главный сенсор с разрешением 108 Мп, ультраширок на 8 Мп, а макро на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп. Основной сенсор пишет видео в 1080p@30/60fps.

Учитывая, что смартфон доступный, мы не можем многое требовать от него в отношении фото- и видеосъемки. Для повседневного использования и любительских снимков камеры Moto G74 подойдут.

Батарея у Moto G74 с емкостью 5000 мАч. Проводная зарядка на 33 Вт. Это стандартные параметры бюджетников.

Плюсы:

Качественный OLED-дисплей;

Процессор Mediatek Helio G99;

Есть ультраширик;

Хорошая автономность.

Минусы:

Основной модуль без OIS;

Пластиковый корпус.

Итоги

Мы обсудили пять лучших смартфонов до 7000 грн, которые можно купить в 2024 году. Пора подвести краткие итоги относительно конкретных позиций:

Лучший телефон до 7000 грн со стеклянным корпусом на начало 2024 года – Xiaomi Redmi 12 5G ;

Лучший смартфон до 7000 грн со стильным дизайном на начало 2024 года – Infinix Note 30 ;

Лучший телефон до 7000 грн с крутым экраном на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 12 4G ;

Лучший недорогой смартфон до 7000 грн с отличной производительностью на начало 2024 года – Poco M5 ;

Лучший смартфон до 7000 грн с хорошими камерами на начало 2024 года – Motorola Moto G72 .

Поделитесь в комментариях, какое мобильное устройство вам понравилось больше всего.