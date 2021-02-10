Какой смартфон купить до 7000 грн в начале 2024 года – Xiaomi (Redmi и Poco), Infinix, Motorola. Дешево и круто!
Не все пользователи готовы отдавать за покупку смартфона большую сумму денег. Но мобильные устройства дорожают с каждым годом и найти достойную модель становится тяжело. К счастью, многие производители продолжают выпускать бюджетные телефоны с хорошим набором характеристик.
Сегодня поговорим о лучших смартфонах стоимостью до 7000 грн, которые вы сможете купить в начале 2024 года. Это будут девайсы начального уровня с базовыми параметрами, которые подойдут для выполнения несложных задач.
ТОП-5 лучших телефонов до 7000 грн
В подборке вы найдете доступные смартфоны от популярнейших производителей. Конечно, в первую очередь – это Xiaomi. Мы обсудим телефоны как от суббренда Redmi, так и от Poco.
Еще рассмотрим телефоны Infinix и Motorola: в их ассортименте тоже много всего увлекательного и дешевого.
Xiaomi Redmi 12 5G
Начнем с телефона Redmi 12 5G, получившего 6.79-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2460 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 550 нит.
Задняя крышка у Редми 12 5G сделана из стекла, но каркас пластиковый. Смотрится смартфон довольно симпатично и минималистично. Модель можно найти в цветах Jade Black, Pastel Blue, Moonstone Silver.
Габариты у Redmi 12 5G немаленькие: 168.6 x 76.3 x 8.2 мм с весом 199 грамм. Есть защита от брызг IP53. Из дополнительных разъемов следует отметить слот microSDXC и аудиоджек.
В качестве процессора Redmi 12 5G использует чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Хоть он и исполнен по 4 нанометрам, но относится к бюджетному классу.
В AnTuTu телефон набирает около 450 тысяч баллов, что для доступного аппарата просто замечательно. Вариантов памяти в Редми 12 очень много: от 4/128 ГБ до 8/256 ГБ.
Из коробки телефон работает на базе Android 13 с MIU 14, но должен обновляться до более свежих версий. По камерам Redmi 12 5G все достаточно умеренно: основной модуль 50 Мп без оптической стабилизации и датчик глубины на 2 Мп.
Фронталка всего на 8 Мп. А запись видео на обе камеры производится в 1080p@30fps. Для своего ценового сегмента Redmi 12 5G фотографирует неплохо, но чудес не ждите.
С автономностью все хорошо: аккумулятор на 5000 мАч и 18-ваттная зарядка. На одном заряде Редмик проработает полтора дня.
Плюсы:
- Задняя стеклянная крышка;
- Влагозащита IP53;
- Поддержка microSDXC и аудиоджеков;
- Много вариантов памяти.
Минусы:
- Скромные камеры;
- Небольшая мощность подзарядки.
Infinix Note 30
Теперь обсудим телефон от бренда Infinix. Он менее известен, чем, например, Xiaomi, но все равно выпускает достойные модели.
Рекомендуем обратить внимание на Infinix Note 30, у которого 6.78-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2460 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 580 нит.
Каркас корпуса пластиковый, но задняя крышка Infinix Note 30 стеклянная. В некоторых цветах есть покрытие из экокожи. Телефон выпускается в цветах Obsidian Black, Interstellar Blue и Sunset Gold.
Теперь по габаритам: размеры Infinix Note 30 составляют 168,6 x 76,6 x 8,6 мм с весом 219 граммов. Смартфон достаточно тяжелый. Есть слот для microSDXC и аудиоджеков.
На борту Infinix Note 30 – самый популярный бюджетный процессор Mediatek Helio G99. Он обеспечивает хорошую производительность в доступном сегменте. Модификации памяти также радуют: 8/128 и 8/256 ГБ. С коробки аппарат работает на Android 13.
Основная камера Infinix Note 30 с разрешением 64 Мп, оптической стабилизации нет. Ультраширик тоже отсутствует. Датчик глубины идет на 2 Мп. Максимальное качество для записи видео – 1440p@30fps.
Фронтальная камера на 16 Мп с записью видеороликов в 1080p@30fps. По автономности все стандартно: аккумулятор на 5000 мАч и 45-ваттная зарядка.
Плюсы:
- Задняя стеклянная крышка;
- Хороший процессор Mediatek Helio G99;
- Качественный IPS-экран;
- Нет проблем с автономностью.
Минусы:
- Достаточно большие габариты;
- Нет ультраширика;
- Основная камера без OIS.
Xiaomi Redmi Note 12 4G
Следующий телефон тоже от Redmi, из двенадцатой линейки. Эта модель не поддерживает 5G, но имеет набор хороших параметров. У нее установлен 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1200 нит.
Корпус Redmi Note 12 4G полностью пластиковый, зато есть влагозащита IP53. Размеры стандартные: 165.7 x 76 x 7.9 мм с весом 183.5 г. Есть слот для карты памяти microSDXC+аудиоджек.
За производительность Redmi Note 12 4G отвечает Qualcomm Snapdragon 685. Железо нельзя назвать очень мощным, но для повседневного использования подойдет. Модификаций памяти множество: от 4/64 ГБ до 8/256 ГБ. Но, конечно, вы все не найдете в продаже в Украине.
Из коробки Redmi Note 12 4G работает на Android 13, но можно будет после покупки обновиться до Android 14 с HyperOS (MIUI 15).
Набор камер вполне нормальный: главный модуль 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронталка 13 Мп. Запись видео только в 1080p@30fps.
Емкость аккумулятора Redmi Note 12 4G составляет 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Здесь ничего нового: при умеренном использовании смартфон проработает больше дня на одном заряде.
Плюсы:
- Прекрасный AMOLED-экран;
- Много вариантов памяти;
- Обновление до Android 14;
- Хорошая автономность.
Минусы:
- Пластиковый корпус;
- Слабые камеры.
Poco M5
Ни один рейтинг бюджетных смартфонов не может обойтись без Poco. Если вам нужен очень доступный девайс, это как раз Poco M5 с 6.58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080 x 2408 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит.
Вас не удивит, что корпус полностью пластиковый. Габариты стандартны: 164 x 76.1 x 8.9 мм по весу 201 грамм. Слот для microSDXC и аудиоджек на месте.
Poco M5 использует в качестве процессора все тот же MediaTek Helio G99, о котором мы уже упоминали. Производительность нормальна для бюджетной категории. Модификации памяти начинаются с 4/64 ГБ и оканчиваются на 6/128 ГБ.
Сначала Поко М5 работает с Андроидом 12, но не стоит расстраиваться. Будет обновлено до более свежих версий.
Тройная основная камера у Poco M5 просто нормальная: главный модуль 50 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп.
Фронтальная камера на 5 Мп не впечатляет, но для любительских селфи будет нормально. Смартфон умеет писать видео только в 1080p@30fps.
По автономности Poco M5 все стандартно: аккумулятор на 5000 мАч и 18-ваттная зарядка. Если не очень активно пользоваться телефоном, то можно добиться двух дней работы без подзарядок.
Плюсы:
- Нормальная производительность;
- Можно установить карту памяти и подключить проводные наушники;
- Отличная автономность;
- низкая цена.
Минусы:
- Не слишком яркий экран;
- Скромные камеры.
Motorola Moto G72
Последний телефон, о котором сегодня поговорим – это Motorola Moto G74 с 6.6-дюймовым P-OLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей, а частота обновления – 120 Гц.
Естественно, в материалах корпуса только пластик. Но есть защита от брызг, а размеры составляют 160.5х74.4х7.9 мм с весом 166 граммов. Moto G72 предлагается в цветах Meteorite Gray, Polar Blue и Mineral White.
«Сердцем» смартфона является Mediatek Helio G99. О возможностях этого железа мы уже не раз говорили, поэтому не будем повторяться. Пользователь может выбрать одну из модификаций памяти: на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Если объема памяти на встроенном хранилище Motorola Moto G74 окажется недостаточно, можно установить карту microSDXC. Но учитывайте, что слот с SIM общий. Аудиодж тоже на месте: он позволит подключать проводные наушники.
Теперь о камерах Motorola Moto G74: главный сенсор с разрешением 108 Мп, ультраширок на 8 Мп, а макро на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп. Основной сенсор пишет видео в 1080p@30/60fps.
Учитывая, что смартфон доступный, мы не можем многое требовать от него в отношении фото- и видеосъемки. Для повседневного использования и любительских снимков камеры Moto G74 подойдут.
Батарея у Moto G74 с емкостью 5000 мАч. Проводная зарядка на 33 Вт. Это стандартные параметры бюджетников.
Плюсы:
- Качественный OLED-дисплей;
- Процессор Mediatek Helio G99;
- Есть ультраширик;
- Хорошая автономность.
Минусы:
- Основной модуль без OIS;
- Пластиковый корпус.
Итоги
Мы обсудили пять лучших смартфонов до 7000 грн, которые можно купить в 2024 году. Пора подвести краткие итоги относительно конкретных позиций:
- Лучший телефон до 7000 грн со стеклянным корпусом на начало 2024 года – Xiaomi Redmi 12 5G ;
- Лучший смартфон до 7000 грн со стильным дизайном на начало 2024 года – Infinix Note 30 ;
- Лучший телефон до 7000 грн с крутым экраном на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 12 4G ;
- Лучший недорогой смартфон до 7000 грн с отличной производительностью на начало 2024 года – Poco M5 ;
- Лучший смартфон до 7000 грн с хорошими камерами на начало 2024 года – Motorola Moto G72 .
Поделитесь в комментариях, какое мобильное устройство вам понравилось больше всего.