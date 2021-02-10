Какой смартфон купить в 2024 году? Лучшие телефоны от $200 до $1500. Подробный гайд

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Привет, друзья! Мы подготовили для вас огромный рейтинг самых лучших смартфонов стоимостью от 200 до 1500 долларов. Здесь будет все: б/у варианты в идеальном состоянии, телефоны от A-брендов, китайские модели с китайскими прошивками и глобальные новые устройства.

Каждый подберет идеальный телефон. Для вашего удобства мы сделали содержание статьи: можете перейти в любую интересующую ценовую категорию.

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Содержание

Лучшие смартфоны до 10 000 грн

Лучшие смартфоны до 12 500 грн



Лучшие смартфоны до 15 000 грн

Лучшие смартфоны до 20 000 грн

Лучшие смартфоны до 25 500 грн

Лучшие смартфоны до 30 000 грн

Лучшие смартфоны до 40 000 грн﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Видеообзор

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Лучшие смартфоны до 10 000 грн.

Motorola Moto G84



Начинаем с самой бюджетной категории до 10 000 грн. В ней представлены недорогие телефоны, но при этом они обладают отличными характеристиками и ими комфортно пользоваться.

Лучший вариант – это однозначно Google Pixel 6. У него премиальные материалы корпуса со стеклом и алюминием, влагозащита IP68, беспроводная зарядка на 21 Вт. Ни у одного смартфона до 10 000 грн нет таких фишек.

К недостаткам можно отнести толстые рамки вокруг экрана и процессор Google Tensor, являющийся не самым мощным решением. Но у конкурентов по такой цене железо гораздо хуже. Приобрести Google Pixel 6 в идеальном состоянии можно в нашем магазине .

С новых смартфонов рекомендуем Moto G84 или Poco X6 . Последний имеет больше преимуществ – тонкие рамки вокруг экрана, качественный AMOLED-экран, хороший процессор Snapdragon 7s Gen 2.

Если вы не боитесь китайских телефонов с китайскими прошивками, тогда смело берите Redmi Note 12 Turbo с топовым чипом Snapdragon 7+ Gen 2. На глобальном рынке модель называется Poco F5 и стоит значительно дороже. У нас можно приобрести выгодно.

Пользователям, которым прежде всего важны камеры, рекомендуем Redmi Note 13 Pro 5G с 200-мегапиксельным главным сенсором. У смартфона вполне неплохой процессор Snapdragon 7s Gen 2.

Лучшие смартфоны до 12 500 грн

Poco X6 Pro

Поднимаем ценовую категорию до 12500 грн. Это все еще недорогой сегмент с отличными смартфонами.

Из новых моделей отличным вариантом является Motorola Edge 40 5G с экраном P-OLED на частоте обновления 144 Гц и процессором Mediatek Dimensity 8020. Основная камера на 50 Мп с OIS и ультраширик на 13 Мп с AF.

Но в б/у категории есть более крутой смартфон Samsung Galaxy S21 FE 5G с дисплеем Dynamic AMOLED 2X, беспроводной зарядкой, влагозащитой IP68 и процессором Snapdragon 888 5G. Камеры у него отличные и не хуже, чем у свежих флагманов Samsung.

Из минусов – всего 6 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Этого хватит для удобного повседневного использования. Но скачивать огромные ресурсоемкие игры не удастся, как и делать миллион фотографий.

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Если нужна рабочая лошадка для игр, можно взять Poco X6 Pro с потрясающим процессором Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Модификация памяти: 8/256 ГБ. По остальным параметрам он проигрывает Motorola Edge 40 5G и Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Лучшие смартфоны до 15 000 грн

Google Pixel 7

Самая популярная ценовая категория смартфонов в нашей стране – до 15 000 грн. Поэтому здесь есть из чего выбрать. Советуем два используемых варианта – Samsung Galaxy S21+ и Google Pixel 6 Pro.

Samsung Galaxy S21+ похож на Galaxy S21 FE, о котором мы уже рассказывали. Но у него больше экран, мощнее железо и лучше камеры.

И Galaxy S21+, и Pixel 6 Pro – это настоящие флагманы со всеми топовыми фишками. Они получили дорогостоящие материалы корпуса, влагозащиту и беспроводную зарядку.

Samsung Galaxy S21+ может похвастаться более крутым железом. В американской версии установлен Snapdragon 888, который мощнее Google Tensor в Pixel 6 Pro.

Еще можно купить совершенно новый Google Pixel 7 на 8/128 ГБ. Хороший вариант для тех, кто ценит компактность.

Любите китайскую технику? Тогда Realme GT Neo 5 на 12/256 ГБ. Этот смартфон имеет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядку мощностью 150 Вт. Из минусов по сравнению с Пикселем – отсутствие беспроводной зарядки и влагозащиты.

Теперь несколько слов о китайских смартфонах с китайскими прошивками. Мы выделили Redmi Turbo 3, Redmi K60 и Realme GT Neo 6.

Вся тройка крутая, но настоящий ТОП – это Redmi K60 с разрешением экрана 2K, процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и беспроводной зарядкой. Купите здесь .

Лучшие смартфоны до 20 000 грн

Samsung Galaxy S23 FE



Далее поговорим о настоящих монстрах с отличными параметрами. Лучшие варианты в идеальном состоянии – это OnePlus 11 на 16/256 ГБ, Google Pixel 7 Pro с постоянной памятью 256 Гб, Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 и Galaxy S22+. У нас можно приобрести.

Согласитесь, что выбор огромен, и все зависит от ваших предпочтений. Нужен топовый гуглофон – выбирайте между Pixel 7 Pro и OnePlus 11.

Хотите компактный Samsung? Тогда Galaxy S22. Чуть больше – Galaxy S22+. Предпочитаете огромные телефоны и для вас важная камера? Смотрите в сторону Galaxy S21 Ultra – настоящего топового камерофона.

А вот по железу Galaxy S21 Ultra немного проигрывает OnePlus 11. У первого установлен Snapdragon 888 5G, у второго – более мощный Snapdragon 8 Gen 2 соответственно.

Если вы любите компактные девайсы, останавливайтесь на Galaxy S22. В руке лежит очень удобно, смотрится премиально, материалы корпуса дорогие. Большие флагманы все великолепны, здесь уже по вашему выбору.

Из новых смартфонов выделили Realme GT Neo 5240 Вт на 16 ГБ/1 ТВ, Pixel 7 Pro на 128 ГБ и Samsung Galaxy S23 FE . Samsung немного проиграет Реалми и Пикселю, но любители бренда его точно оценят.

И чисто китайская модель – OnePlus Ace 3 , глобальная версия которой называется OnePlus 12R. Может похвастаться процессором Snapdragon 8 Gen 2, флагманской камерой Sony на 50 Мп и премиальными материалами корпуса. Этот смартфон мы также продаем .

Лучшие смартфоны до 25 000 грн

Samsung Galaxy S23



Двигаемся дальше по флагманскому сегменту и останавливаемся на отметке до 25 000 грн. Прежде советуем обратить внимание на Samsung Galaxy S22 Ultra на 256 ГБ, б/у в идеальном состоянии. Выглядит смартфон шикарно, и характеристики у него не менее крутые.

Из компактных моделей рекомендуем Samsung Galaxy S23 на 256 ГБ. Аппарат отличный, настоящий люкс. С оптимальными размерами еще есть Galaxy S23 Plus, но он уже немного дороже.

В ассортименте Google можно выбрать новый Pixel 8 или Pixel 7 Pro на 256 ГБ. Если у вас есть 25 000 грн, нет смысла покупать б/у версии этих телефонов. Новый OnePlus 11 на 256 ГБ также станет отличным вариантом.

Любая из этих моделей достойна и заслуживает вашего внимания. Поэтому просто выбирайте того красавца, который больше нравится. Предпочитаете бренд Samsung – покупайте флагман Галакси. Пользуетесь Пикселем – возьмите новое поколение.

С китайских смартфонов имеет смысл обратить внимание на Xiaomi 14 с крутой камерой, качественными материалами корпуса и хорошей эргономикой. Советуем приобрести у нас .

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Или можно присмотреться к Realme GT5 Pro с топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3 и отличными камерами. Вот только не забываем о китайской прошивке, да и дизайн на любителя. До 25 000 грн можно купить нечто более сбалансированное.

Лучшие смартфоны до 30 000 грн

Pixel 8 Pro



Это уже царский сегмент с топовыми монстрами. Покупаете какую-нибудь модель и несколько лет даже не думаете о ее замене. Мы рекомендуем б/у в идеальном состоянии Samsung Galaxy S23 Ultra или Pixel 8 Pro на 256 ГБ. Первый смартфон шикарен, но в продаже его не так легко найти.

Из новых можно взять тот же Pixel 8 Pro, но на 128 ГБ или Pixel 8 на 256 ГБ. OnePlus 12 на 512 ГБ тоже удачный вариант. Желаете компактного красавца – тогда это Samsung Galaxy S24 на 256 ГБ.

Если выбирать между Пикселем 8 и Галакси С24, лучше сделать выбор в пользу последнего. В сравнении между Pixel 8 Pro и OnePlus 12 побеждает все же первый. Но и Ванплас – достойный представитель в своей категории.

Лучшие смартфоны до 40 000 грн

vivo X100 Pro

Последняя ценовая категория – до 40 000 грн. Дороже рассматривать смартфоны уже нет смысла, мы и так достигли финала. Б/у варианты на Android по такой цене не стоит покупать. Немногие согласятся отдать 40 000 грн и приобрести не новый аппарат.

У китайцев можно взять vivo X100 Pro. Это самый лучший камерофон на рынке, очень качественный и производительный. С полным обзором можете ознакомиться здесь , а по этой ссылке купить.

Имейте в виду, что телефон имеет китайскую прошивку, но большой проблемы из-за этого не возникает.

В смартфоне есть английский и русский язык. Украинский, к сожалению, отсутствует. Google сервисы на месте. Мобильным устройством можно удобно воспользоваться.

Также можно выбрать между Pixel 8 Pro на 256 ГБ или Samsung Galaxy S23 Ultra на 256 ГБ. Ну и самые топовые смартфоны – Samsung Galaxy S24 Ultra с ИИ, Xiaomi 14 Ultra и Oppo Find X7 Ultra. Последние два однозначно выигрывают по камерам. Это некий премиумексклюзив.

Oppo Find X7 Ultra невероятно качественен, и на телефоны бренда действует гарантия в любой стране. Поддерживаются все необходимые бэнды, несмотря на китайскую прошивку.

Вот такая у нас получилась большая подборка лучших смартфонов из разных ценовых категорий. Уверена, что вы подберете идеальный для себя девайс и будете пользоваться нашим гайдом еще минимум полгода.

Напишите в комментарии, какой телефон рассматриваете до покупки. Также смотрите видеообзор. До встречи!

Видеообзор