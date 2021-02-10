Вероятный смартфон Redmi K70 Pro «засветил» Snapdragon 8 Gen 3 в Geekbench

90

Данные подтверждают новый процессор Qualcomm

До сих пор Redmi ничего не говорила о серии Redmi K70, которая должна быть представлена ​​в этом году, но данные о смартфонах уже есть в сети. Устройство Xiaomi c кодом модели 23117RK66C, предположительно Redmi K70 Pro, появилось на Geekbench с ключевыми характеристиками.



Смартфон работает под управлением Android 14 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. Он оснащен восьмиядерным процессором с конфигурацией 1+2+5 и с графическим чипом Adreno 750, основное ядро ​​имеет максимальную тактовую частоту 3,19 ГГц. Считается, что это еще не анонсированный SoC Snapdragon 8 Gen 3, но подтверждений не хватает.



Смартфон смог набрать 1100 баллов в одноядерном тесте, в многоядерном тесте будущий флагман Redmi набрал 5150 баллов.





Прошлогодний Redmi K60 Pro был оснащен Snapdragon 8 Gen 2, так что логично представить Redmi K70 Pro из Snapdragon 8 Gen 3. Процессор представят в следующем месяце на саммите Qualcomm Snapdragon.

Источник: MySmartPrice