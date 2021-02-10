YouTube хочет, чтобы пользователь видел на родном языке название ролика, описание и субтитры

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На YouTube внедряют функцию автоматического перевода

YouTube тестируют инструмент, который отвечает за автоматический перевод информации на родной язык пользователя. Целый ряд пользователей обратили внимание, что названия, описания и субтитры роликов на английском языке стали генерироваться на португальском и турецком языках. Причем такие манипуляции происходят как в мобильной версии видеохостинга, так и десктопной.

На данный момент нет ясности, насколько широко охвачена тестом аудитория. Понятно лишь, что изменения происходят на уровне сервера и на данный момент оценить возможности новой опции могут разработчики, участвующие в тесте.

Почти наверняка за перевод отвечает искусственный интеллект, который достаточно развит и есть куда прогрессировать. На данный момент функция Translate от Google является самым популярным переводчиком на просторах Интернета, и она поддерживает 108 языков. А поскольку YouTube - это действительно всемирный сервис с локализованными версиями более чем в 100 странах, он является идеальным местом для функционирования инструментов, заточенных на работу с текстом и речью на базе ИИ.

Автоматический перевод не новшество для YouTube и каждый уже сталкивался с подобным поведением видеохостинга. Другое дело, насколько корректен перевод и предложат ли разработчики возможность отключать эту опцию, ведь целый ряд пользователей хотели бы видеть названия роликов в оригинале и понимать, на каком языке создан контент.

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Источник: engadget