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YouTube начинает новый этап борьбы с AdBlock – что на этот раз?

14.01.2024 73 0

Новая волна ограничений

YouTube снова начал искусственно замедлять загрузку видео и работу сайта для пользователей, использующих блокировщики рекламы. Об этом сообщают многочисленные пользователи Reddit и других ресурсов.

Видео начинают буферизироваться очень медленно, предварительный просмотр отказывается загружаться должным образом, а войти в полноэкранный режим или режим театра практически невозможно – нужно обновление страницы.

YouTube начинает новый этап борьбы с AdBlock – что на этот раз? – фото 1

После отключения блокировщика рекламы скорость работы YouTube сразу же возвращается к норме. Таким образом, компания пытается заставить пользователей либо полностью отказаться от блокировки рекламы, либо оформить подписку на сервис YouTube Premium.

Еще в ноябре представители YouTube подтвердили, что некоторые пользователи с блокировщиками рекламы могут замечать "suboptimal viewing" – замедленную загрузку контента. Похоже, сейчас такие ограничения распространяются на большую аудиторию.

YouTube начинает новый этап борьбы с AdBlock – что на этот раз? – фото 2

YouTube уже не в первый раз пытается бороться с блокировщиками рекламы, однако пользователи продолжают их использовать. Время покажет, удастся компании заставить большинство зрителей платить за подписку.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 14.01.2024
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