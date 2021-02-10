YouTube в России все. Блокировка уже скоро

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Жить станет лучше, жить станет веселее

В России идет тотальная блокировка. Чиновники поставили задачу оградить россиян от всего «неправильного», идет отрезание всего «ненужного» и «чуждого». В общем, ничего необычного – защита населения и всё такое. Стоит цель лишить россиян возможности получать информацию из альтернативных источников информации, им будут «скармливать» только то, что власть считает единственно правильным.

В представлении чиновников из «роскомсвободы» принцип свободы слова должен действовать только для одобренного властями слова. В этой ситуации у YouTube нет шансов выжить на территории России. Процесс уже начался. Российское издание РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, сообщило, что блокировка YouTube может начаться в любой момент. На этот раз чиновники могут не деликатничать и предупреждать заранее.

По информации источника с высокой долей вероятности, YouTube заблокируют в России до конца следующей недели. Изначально стояла цель забанить видеохостинг еще на прошлой неделе, но ее отложили из-за блокировки Meta и ее ресурсов, «чтобы не было все и сразу». Источник также добавил, что ограничения могут быть введены в действие в любой момент.

Напомним, что ранее в России были заблокированы соцсети Twitter, Facebook и Instagram. Решение о блокировке Facebook в РФ было принято 4 марта, а 14 марта бан устроили и Instagram. Похоже, что россиянам стоит ждать появления RuTube, который станет вотчиной цензуры и разрешенного властями контента. А пока им попытаются впарить аналог Instagram — Россграм.

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Источник: риа новости