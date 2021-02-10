YouTube заблокируют в России? Железный занавес все ближе

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Роскомнадзор потребовал снять ограничение с государственных YouTube-каналов

Google присоединилась к тем компаниям, которые бойкотируют российский рынок на фоне развязанной войны в Украине. Первым шагом стало отключение рекламы на YouTube и контекстной рекламы. Затем последовало отключение монетизации в видеохостинге, отмена всех платных подписок и возможность приобретать контент в Play Store. Следом Google приступила к блокировке российских государственных телеканалов в YouTube по всему миру.

Отключили каналы, подконтрольные и спонсируемые государством, команда YouTube удалила более 1000 каналов и более 15 тысяч видео за нарушение политики в отношении разжигания ненависти и дезинформации. Естественно, что российским чиновникам это не понравилось и Роскомнадзор отправил в адрес Google письмо с требованием объясниться по факту своих действий и прекратить блокировку YouTube-каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд».

Отмечается, что эти действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает недопустимым какие-либо ограничения в отношении данных каналов. Интересно почему «принцип свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней» не сработал у чиновников из РФ, когда они принимали решение о блокировке Twitter, Facebook и Instagram.

На данный момент Google не прокомментировал это обращение, но велика вероятность, что она повторит уже озвученные ранее причины. Не выполнение требований Роскомнадзора, даст чиновникам повод начать процедуру блокировки YouTube в России. Такой метод борьбы уже обкатан ими на примере Meta и ее сервисов. Скорее всего, блокировка YouTube в России это вопрос времени. Им лишь нужен повод, чтобы перекрыть источник беспрепятственного доступа к информации.

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