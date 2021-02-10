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Pixel Tablet не имеет AMOLED-экрана

Последние пару лет Google любит дразнить свою аудиторию новыми продуктами заранее. Последний пример был еще в октябре, когда компания продемонстрировала свой будущий планшет Pixel вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Некоторые отчеты утверждают, что планшет будет доступен в версиях Vanilla и Pro. Однако новые подробности, которыми поделился исследователь Android и осведомитель Куба Войцеховский, показывают, что существует только одна версия планшета.

Отчеты показывали, что Pixel Tablet и Pixel Tablet Pro имеют кодовые названия "Tangor" и "Tangorpro" соответственно. Теперь стало известно, что компания свернула проект Tangor. Другими словами, на рынок появится только вариант Pixel Tablet с чипом Tensor G2. Ссылаясь на анонимный источник, информатор добавил, что Pixel Tablet будет иметь 8 ГБ оперативной памяти Samsung LPDDR5 и 256 ГБ памяти Kioxia UFS. Он будет поставляться с боковым сканером отпечатков пальцев.

Выше показаны некоторые из недавно слитых изображений предсерийной единицы планшета Pixel, которыми поделился информатор. Он показал, что планшет имеет 11-дюймовый экран поддерживающего разрешение 2560 x 1600 пикселей. Дисплей поставляется компанией China Star Optoelectronics (CSOT) и поддерживается шестиканальным светодиодным драйвером Richtek RT4539, обычно используемым для подсветки ЖК-панелей. Потому можно с уверенностью сказать, что Pixel Tablet не имеет AMOLED-экрана.

Напоследок стало известно, что Google предложит два типа док-станций для планшета Pixel. Док-станция Korlan/K6 будет оснащена динамиком, а док-станция Yuzu/Y4 будет поддерживать зарядку.

источник: Twitter



