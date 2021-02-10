Появились реальные фотографии Oppo Find N3: раскрыты детали о габаритах устройства и новом цвете

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Новинка с сочным цветом уже совсем скоро

Компания Oppo подтвердила, что ее будущий складной смартфон Find N3 будет представлен в Китае 19 октября. Некоторое время назад бренд также официально дразнил его цветовыми вариантами, раскрывая дизайн смартфона. Однако сейчас мы можем увидеть смартфон по нескольким реальным фотографиям.

Фотографиями поделился генеральный директор Weibo Гаофей Ван (Gaofei Wang) на китайской платформе микроблогов, но впоследствии он удалил пост. Однако некоторые успел сохранить эти фотографии.

На реальных фотографиях можно увидеть Find N3 в новом красном цвете, ранее не встречавшемся на рендерах. Этот вариант, похоже, имеет кожаную заднюю панель, в отличие от зеленого и золотого вариантов, которыми дразня Oppo. Вполне возможно, что Oppo зарезервировала этот вариант красного цвета для эксклюзивного запуска.

Помимо нового цвета, реальные фотографии также показывают, что Find N3 немного толще, но легче, чем Huawei Mate X3. Как мы видим на фото, толщина составляет 12,44 мм, а вес – 244,8 г. Для сравнения, Mate X3 имеет толщину 11,8 мм и весит 248,9 грамм. Прямоугольная рамка Find N3 придает телефону хороший вид, но делает его менее удобным в использовании, чем Mate X3.

Что касается спецификаций, то, по предварительным слухам, Oppo Find N3 будет иметь 7,82-дюймовый AMOLED внутренний дисплей и 6,31-дюймовый AMOLED внешний дисплей, оба с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 64-мегапиксельной телефотокамерой. Телефон будет иметь аккумулятор емкостью 4805 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт.

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Источник: ithome