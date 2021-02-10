Появились рендеры Pixel 9 – унификация дизайна и фишки от Pro модели!

НОВИНКИ ОТ GOOGLE

В сети появились первые рендеры следующего смартфона от Google – Pixel 9. Изображения демонстрируют заметно обновленный дизайн и впервые три камеры на младшей модели.

Согласно информации известного инсайдера @OnLeaks, Pixel 9 будет иметь размеры 152,8 x 71,9 x 8,5 мм против 150,5 x 70,8 x 8,9 мм у текущей модели Pixel 8. Диагональ экрана останется около 6,2 дюймов.

Главной новостью стало появление трех камер на задней панели базовой модели Pixel 9. Третий модуль – телеобъектив с перископическим дизайном. Раньше телекамера была эксклюзивом только для Pro-версии.

Ожидается, что в этом году Google значительно снизит различия между двумя флагманскими смартфонами за счет одинакового дизайна и расширения возможностей камеры на Pixel 9.

Релиз серии Pixel 9 состоится в октябре, если Google придерживается традиционного графика анонсов. Более подробная информация появится ближе старту продаж.

Источник - onleaks