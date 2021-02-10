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По слухам, 3-нм Snapdragon 8 Gen 4 откажется от эффективных ядер, будет иметь только более быстрые ядра "Phoenix"

08.12.2023 71 0

Следует ожидать...

Уже давно известно, что как Snapdragon 8 Gen 4, так и Dimensity 9400 будут массово производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, а точнее по технологическому процессу тайваньского производителя "N3E".

snap 8 gen 4

Snapdragon 8 Gen 4 станет первой SoC для смартфонов от Qualcomm, отошедшей от традиционного дизайна процессоров, и компания перейдет на кастомные ядра Oryon, чтобы вступить в борьбу непосредственно с Apple. По слухам, компания из Сан-Диего использует тот же процессорный кластер, что и MediaTek Dimensity 9300, а это значит, что мы больше не увидим маломощных ядер на будущем кремнии.

Однако источник Digital Chat Station пошел еще дальше, поделившись более подробной информацией, начиная с кодового названия флагманского кремния в следующем году – "Sun". Он также сообщил, что процессорный кластер будет иметь конфигурацию "2+6", с двумя высокопроизводительными ядрами Phoenix и шестью ядрами среднего уровня с таким же названием.

weibo

Отсутствие эффективных ядер может означать, что энергопотребление Snapdragon 8 Gen 4 значительно возрастет по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, но 3-нм техпроцесс TSMC должен помочь в этом вопросе. Несмотря на это, с помощью только конфигурации производительных ядер, Snapdragon 8 Gen 4 может получить впечатляющий многоядерный результат, причем ранние тесты показали, что графический процессор Adreno 830 SoC быстрее графического процессора Apple M2.

Вся эта информация свидетельствует о том, что Snapdragon 8 Gen 4 стоит ожидания, но партнеры Qualcomm могут так не считать, особенно когда говорят, что кремний будет дороже, чем у Snapdragon 8 Gen 3, в результате перехода на кастомные ядра Oryon. Как бы там ни было, 2024 год будет интересным годом и действительно многого стоит ожидать.

Источник: wccftech

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 08.12.2023
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По слухам, 3-нм Snapdragon 8 Gen 4 откажется от эффективных ядер, будет иметь только более быстрые ядра "Phoenix"