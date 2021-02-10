За Xiaomi могут пойти другие. Китайские компании хотят судиться с американским правительством

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Китайские компании готовят иски против американского правительства

Включение Xiaomi в санкционный список без предоставления убедительных доказательств связи компании с военными КНР выглядело как очередная попытка давления на бизнес, и способ поставить на колени IT-сектор Китая. Но может случится так, что события прошлой недели могут стать поворотными в торговой войне США и Китая. Суд приостановил вступление в силу решения о наложении санкций против Xiaomi и, судя по настроению судьи, у компании есть все шансы выйти победителем и с нее будут сняты обвинения, а все действия чиновников США будут признаны незаконными.

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Пример Xaomi мог воодушевить другие китайские компании, включенные в санкционный список, инициировать судебные разбирательства против администрации Белого дома. Издание Reuters пишет о том, что целый ряд компаний начали консультации с адвокатами на предмет наличия оснований, позволяющих оспорить решение американского правительства о включении их в «черные списки» неугодных. Какие китайские производители раздумывают над обращением в суд за защитой своих прав и интересов, не сообщается.

Напомним, что в начале нынешнего года администрация президента Дональда Трампа в начале года включила более 40 китайских компаний, включая Xiaomi в санкционный список из-за подозрений в связи с военными. Xiaomi оказалась в этом списке из-за того, что глава компании Лэй Цзюнь получил награду за вклад в развитие социализма с китайским уклоном.

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Источник: reuters