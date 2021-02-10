Защищенный смартфон Ulefone Armor 22 имеет 64 МП камеру ночного видения
Раньше стандартом камер ночного видения был 20 МП сенсор Sony IMX350
Ulefone представила защищенный смартфон Armor 22. Главная его особенность – две камеры по 64 МП, одна из которых может снимать ночью. Также Ulefone Armor 22 достаточно тонкий для своего класса и оснащен большой батареей.
Основная камера новинки имеет 64 МП сенсор Sony IMX 686 (1/1,7, f/1.89). В смартфоне есть еще одна камера с таким же разрешением – камера ночного видения с сенсором OmniVision OV64B. Производитель использовал новый алгоритм Ulefone NightElf Ultra 2.0, который обеспечивает гораздо более четкое изображение в полной темноте или при очень слабом освещении. Камера ночного видения позволяет записывать видео с разрешением 2K. На передней панели есть селфи-камера 8 МП.
Armor 22 оснащен 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с частотой 120 Гц и работает на SoC MediaTek Helio G96 (до 2,05 ГГц) и ОС Android 13. Он укомплектован 8 или 16 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 или 512 ГБ, слотом microSD с поддержкой до 512 ГБ и ИК-датчиком.
Телефон поддерживает связь 4G (две SIM-карты), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и GPS.
Толщина Ulefone Armor 22 – 14,5 мм, вес – 324 г, его корпус вмещает батарею на 6600 мАч с мощностью зарядки до 33 Вт. Смартфон имеет защиту IP69K и соответствует стандарту MIL-STD-810H. Цена устройства пока неизвестна.
Источник: Telepolis