Защищенный смартфон Ulefone Armor 22 имеет 64 МП камеру ночного видения

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Раньше стандартом камер ночного видения был 20 МП сенсор Sony IMX350

Ulefone представила защищенный смартфон Armor 22. Главная его особенность – две камеры по 64 МП, одна из которых может снимать ночью. Также Ulefone Armor 22 достаточно тонкий для своего класса и оснащен большой батареей.



Основная камера новинки имеет 64 МП сенсор Sony IMX 686 (1/1,7, f/1.89). В смартфоне есть еще одна камера с таким же разрешением – камера ночного видения с сенсором OmniVision OV64B. Производитель использовал новый алгоритм Ulefone NightElf Ultra 2.0, который обеспечивает гораздо более четкое изображение в полной темноте или при очень слабом освещении. Камера ночного видения позволяет записывать видео с разрешением 2K. На передней панели есть селфи-камера 8 МП.



Armor 22 оснащен 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с частотой 120 Гц и работает на SoC MediaTek Helio G96 (до 2,05 ГГц) и ОС Android 13. Он укомплектован 8 или 16 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 или 512 ГБ, слотом microSD с поддержкой до 512 ГБ и ИК-датчиком.



Телефон поддерживает связь 4G (две SIM-карты), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и GPS.



Толщина Ulefone Armor 22 – 14,5 мм, вес – 324 г, его корпус вмещает батарею на 6600 мАч с мощностью зарядки до 33 Вт. Смартфон имеет защиту IP69K и соответствует стандарту MIL-STD-810H. Цена устройства пока неизвестна.

Источник: Telepolis