Замерили производительность Dimensity 900

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Dimensity 900 демонстрирует мощь флагманов двухгодичной давности

Ландшафт рынка смартфонов за последний год сильно изменился. И дело не только в том, что произошла перестановка сил из-за падения Huawei, а в том, что все больше множится когорта мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения. Среди тех, кто оказался в выигрыше — MediaTek. Ее чипы семейства Dimensity активно покупают и это позволило тайваньскому чипмейкеру подвинуть «царя горы» Qualcomm.

Эксперты уже прогнозируют, что в этом году MediaTek сохранит за собой лидерство на рынке мобильных чипов. В числе тех процессоров, которые будут «ковать славу» компании, будет Dimensity 900, представленный на этой неделе. Нам еще предстоит оценить мощь нового решения после того, как на рынке появятся первые смартфоны с ним на борту. Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас.

В базе данных Geekbench 4 был замечен неизвестный смартфон Vivo, обладающий чипом Dimensity 900. По итогам забега в одноядерном тесте процессор набрал 3467 баллов, а в многоядерном — 8852. Результаты указывают на то, что по производительности это уровень Snapdragon 855. Не флагманский показатель наших дней, но на это Dimensity 900 и не претендует. Остается понять, что там по графической производительности и можно делать вывод, какими будут по мощности смартфоны среднего класса, предположительно, в диапазоне $200-250.

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Источник: mysmartprice