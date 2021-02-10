Анонсирован мощный чип Dimensity 900 для 5G-смартфонов

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MediaTek продолжает расширять семейство 5G-процессоров Dimensity. Сегодня она представила чип Dimensity 900, который должен стать конкурентом Snapdragon 768G. Первые смартфоны с ним на борту должны появиться на рынке до конца текущего квартала, а значит, их премьера не заставит себе долго ждать. Предположительно, быть пионером должна модель компании Oppo.

Dimensity 900 создан с применением 6-нанометровой технологии и обладает восемью процессорными ядрами, два из которых Cortex-A78 с пиковой частотой 2,4 ГГц и шесть Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц. Обработку графики поручили видеоускорителю Mali-G68 MC4, а также имеется встроенный модем, работающий в сетях 5G SA/NSA.

Присутствие Dimensity 900 позволит предлагать в смартфонах 120-герцовые дисплеи разрешением FullHD+, оперативную память стандарта LPDDR4x и LPDDR5, а также флеш-накопители UFS 2.1 или UFS 3.1. Чип поддерживает работу с 108-мегапиксельным датчиком или парочкой сенсоров разрешением 20-мегапикселей с возможностью писать видео со скоростью 30fps. Выполнять операции, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, предложили отдельный нейронный блок APU третьего поколения.

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Источник: gsmarena