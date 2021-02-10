Заменит ли SSD и оперативную память? Новая технология ULTRARAM

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Революция на рынке памяти близится?





ULTRARAM: технология, объединяющая RAM и SSD, может кардинально обновить рынок компьютеров: новый компонент позволит оставить ноутбук в режиме ожидания на 1000 лет, включить его снова и вернуться к выполнению операций с того момента, когда сеанс был приостановлен.





Сейчас существует два типа памяти: постоянная и оперативная. Однако исследовательская группа создала ULTRARAM – революционную память, объединяющую технологии флэш-памяти и DRAM в единой структуре, что, по сути, позволяет сохранять и быстро получать доступ к данным в ноутбуке через год после его перевода в режим ожидания .









Важно знать, что динамическая ОЗУ (DRAM) – память, потребляющая значительное количество энергии и быстро получающая данные, стираемые после перезагрузки. В то время как флэш-память, напротив, предназначена для хранения больших объемов данных, таких как игры, фотографии, видео и приложения. Но эта память работает медленнее, и каждый раз, когда компьютер включается, система потребует несколько секунд для загрузки всех данных.

ULTRARAM – это попытка объединить обе эти технологии в единую структуру без проблем. Это компонент с быстрым, энергоэффективным поиском данных, но и быстрой записью и считыванием данных. Quinas Technology утверждает, что энергопотребление ULTRARAM ниже потребления DRAM и флэш-памяти вместе взятых.

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Сейчас ULTRARAM является лишь концептом, и неизвестно, будет ли в будущем массовое производство этой памяти или так и останется на уровне потенциального будущего.





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Источник: Lancaster University , Quinas Technology