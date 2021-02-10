Живые фото OnePlus 12 и почти все характеристики за день до релиза

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Почти все параметры и продвинутая система зарядки﻿﻿

OnePlus 12 должно быть представлено 5 декабря в Китае, после чего состоится международный дебют 23 января. Также, возможно, будет представлен OnePlus 12 Pro. В преддверии презентации появились качественные фото смартфона и много информации о нем.



Пока можно посмотреть на красивые и четкие фотографии OnePlus 12 в белом и зеленом цветах. Известно, что телефон будет доступен в третьем, черном варианте. Все три версии будут доступны в Китае, а пользователи со всего мира смогут выбирать между черной и зеленой.



Если эти фотографии кажутся подозрительно хорошими, это потому, что они почти официальные: изображения поступили от президента OnePlus China.



Однако это не единственные кадры, недавно попавшие на Weibo. Другой набор изображений показывает OnePlus 12 со стендом в руках. Они содержат некоторые детали аппаратного обеспечения телефона, которые, однако, уже известны.



OnePlus 12 будет доступен в трех вариантах: 16 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ. Он будет иметь номер модели PDJ110 и будет оснащен 6,82” дисплеем BOE X1 8T LTPO OLED с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, лучшей в области пиковой яркостью 4500 нит в автоматическом режиме и 216. OnePlus 12 получит 50 МП основную камеру, 48 МП ультраширокую камеру и 64 МП 3x телефото. Впереди OnePlus 12 имеет 32 МП селфи-камеры.



Официально анонсировано, что OnePlus 12 получит функциональный инфракрасный пульт дистанционного управления. Программное обеспечение OnePlus поможет вам легко добавить устройство для управления пультом. Также представлена защита от пыли и воды IP65, которая поможет сохранить смартфон в самых распространенных бытовых сценариях.



Телефон получил Bluetooth 5.4 и USB 3.2 Gen1 (до 10 Гбит/с) – порты обеспечат быструю проводную и беспроводную передачу данных, которая значительно экономит время. В OnePlus 12 будет работать процессор Snapdragon 8 Gen 3.



Смартфон работает от аккумулятора на 5400 мАч, который будет заряжаться мощностью 100 Вт и поддерживает 50 ВТ беспроводной зарядки. Дополнительно поддерживается функция UFCS fusion, которая ускоряет зарядку – традиционным способом OnePlus 12 будет полностью заряжаться всего за 26 минут, беспроводным образом – за 55 минут. Также поддерживается реверсивная зарядка. Компания декларирует емкость аккумулятора ≥ 80% даже после 1600 циклов зарядки и разрядки. Такая выносливость и эффективность разряда 99,5% обеспечивает чип управления батареей SUPERVOOC S.

Источники: GSMArena, Sparrows News, Gizmochina