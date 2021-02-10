Живые фотографии Samsung Galaxy S24 Ultra за неделю до презентации!

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Мы теперь уверены!

За чуть более недели до презентации пользователь @WorkaholicDavid через X показал нам живые фото будущего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. Мы уже видели похожий смартфон раньше, но не были уверены в его вероятности.

Видно, что компания предпочла плоский экран, рамки стали тоньше. Ожидается, что S24 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ (1440p) и пиковой яркостью 2600 нит.

Задняя панель похожа на те, которые были раньше: четыре камеры с характерными кольцами для каждого объектива. Хотя расположение камер может привлечь ваше внимание, истоки говорят о том, что под капотом находится огромный 200-мегапиксельный основной сенсор, известный как Samsung ISOCELL HP2SX. Этот мощный сенсор сулит исключительную детализацию и четкость, особенно в условиях низкой освещенности. Кроме того, ходят слухи, что телефон поддерживает запись видео с разрешением 4K 120 кадров в секунду, что расширяет границы мобильной видеосъемки.

Galaxy S24 Ultra будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для высокопроизводительной многозадачности и игр. Он будет работать на программном обеспечении One UI 6.1 на базе операционной системы Android 14. Программное обеспечение включает в себя несколько функций искусственного и генеративного искусственного интеллекта.

По слухам, Galaxy S24 Ultra будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая титановый/серый, черный, желтый и фиолетовый. Ожидается, что устройство также будет доступно в эксклюзивных оттенках, таких как оранжевый, зеленый и синий.

Samsung планирует запустить S24 Ultra вместе со всей серией 17 января.

Источник: X