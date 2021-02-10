Знакомьтесь, таким будет Huawei Mate 50

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Huawei Mate 50 будет повторять черты предшественника

До того, как США обрушили свои санкции на Huawei, компания выпускала по две флагманские линейки в год. Весной на рынок выходили топовые устройства серии P, а осенью наступал черед имиджевой линейки Mate. Модели серии Mate первыми получали новый флагманский чип компании, лучший дисплей, лучшую камеру и целый ряд новшеств.

Но в прошлом году компания вынуждена была отказаться от выпуска серии Huawei Mate 50, перенеся ее выход на 2022 год. И вот сегодня мы можем увидеть концепт Huawei Mate 50, в дизайне которого прослеживается преемственность с Huawei Mate 40. На передней панели установили изогнутую OLED-панель с минимальными отступами на торцах и круглым отверстием под фронтальную камеру.

На тыльной стороне Huawei Mate 40 установили черную «шайбу» с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой по центру. Ожидается, что в тандеме с ключевым сенсором будет работать ультраширик и перископ с 5-кратным оптическим зумом. Поскольку сотрудничество с Leica прекращено, камеру не брендировали логотипом немецкой компании. Изображения Huawei Mate 50 получены от надежных источников. Финальный экстерьер может получить лишь незначительные отличия, но общий стиль будет именно таким.

На данный момент компания тестирует Huawei Mate 50 с фирменным чипом Kirin 9000 5G и Snapdragon 8 Gen 1 без 5G-модема. В качестве операционной системы флагман должен получить Harmony OS 3.0. Представить смартфон должны в июне или июле нынешнего года.

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Источник: equalleaks