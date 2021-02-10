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Изображения Google Pixel 8 Pro: 360° рендер в трех цветах и скриншоты рабочего стола

06.09.2023 85 0

Рассмотрите Pixel 8 Pro со всех сторон

В интернете появился 360-градусный рендер смартфона Google Pixel 8 Pro, который представят 4 октября. Видео рендера позволяет рассмотреть смартфон со всех сторон в трех цветах: Licorice, Porcelain и Sky.

 


Рендер Pixel 8 Pro не только воспроизводит внешний вид телефона, но и подсвечивает положение датчиков и портов, позволяя представить функциональность устройства. Одно из интересных открытий – вероятный датчик температуры, расположенный рядом с задней камерой. Впрочем, конкретной информации о назначении датчика нет.

 

Google Pixel 8 Pro


Для тех, кто хочет самостоятельно произвести виртуальный обзор Google Pixel 8 Pro, есть обходной путь доступа к нему. Хотя Google официально не публиковал ссылку на страницу, пользователи могут просмотреть 3D-симулятор Google Pixel 8 Pro, добавив название нового телефона к URL-адресу других эмуляторов Pixel.

 

Google Pixel 8 Pro


Также в сети появился качественный рендер голубого Pixel 8 Pro и изображение рабочего стола.

 

Google Pixel 8 Pro

 

Источники: SparrowsNews, 9to5google

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 06.09.2023
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Изображения Google Pixel 8 Pro: 360° рендер в трех цветах и скриншоты рабочего стола