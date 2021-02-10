Изображения Nothing Phone (2a) случайно появились в сети!

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Ничего не известно, но очень интересно!

Ранее мы узнали, что компания Nothing собирается выпустить Nothing Phone (2a), и она должна выйти уже в конце этого месяца. Пока деталей об устройстве неизвестно, но в сети появилось изображение будущей новинки.

На изображениях смартфон закрыт защитным чехлом, что, к сожалению, делает невозможным увидеть дизайн смартфона. Пока мы можем делать выводы о передней панели устройства, почти отличающейся от старшей модели. Фронтальная камера будет расположена по центру.

По слухам, на тыльной стороне телефона используется обновленный интерфейс Glyph, но его не видно из-за чехола. Сзади смартфон имеет горизонтально расположенную двойную камеру и светодиодную вспышку.

По спецификациям смартфон будет оснащен 6,7” AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, а сердцем устройства будет служить чипсет Dimensity 7200, устройство также получит аккумулятор емкостью 4 920 мАч с возможностью быстрой зарядки 45 Вт.

Задняя камера может включать 50-мегапиксельную основную камеру Samsung GN9 с поддержкой OIS и 50-мегапиксельный объектив Samsung JN1. Ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 14 на базе Nothing OS 2.5 и, вероятно, будет доступно в черном и белом цветах.

Источник: phoneinto