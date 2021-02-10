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Изображения Nothing Phone (2a) случайно появились в сети!

05.02.2024 137 0

Ничего не известно, но очень интересно!

Ранее мы узнали, что компания Nothing собирается выпустить Nothing Phone (2a), и она должна выйти уже в конце этого месяца. Пока деталей об устройстве неизвестно, но в сети появилось изображение будущей новинки.

 

На изображениях смартфон закрыт защитным чехлом, что, к сожалению, делает невозможным увидеть дизайн смартфона. Пока мы можем делать выводы о передней панели устройства, почти отличающейся от старшей модели. Фронтальная камера будет расположена по центру.

 

Nothing Phone 2a

 

По слухам, на тыльной стороне телефона используется обновленный интерфейс Glyph, но его не видно из-за чехола. Сзади смартфон имеет горизонтально расположенную двойную камеру и светодиодную вспышку.

 

По спецификациям смартфон будет оснащен 6,7” AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, а сердцем устройства будет служить чипсет Dimensity 7200, устройство также получит аккумулятор емкостью 4 920 мАч с возможностью быстрой зарядки 45 Вт.

 

Задняя камера может включать 50-мегапиксельную основную камеру Samsung GN9 с поддержкой OIS и 50-мегапиксельный объектив Samsung JN1. Ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 14 на базе Nothing OS 2.5 и, вероятно, будет доступно в черном и белом цветах.

 

Источник: phoneinto

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 05.02.2024
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Изображения Nothing Phone (2a) случайно появились в сети!