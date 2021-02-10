Некоторые данные о Nothing Phone (2a) – смартфон с подсветкой и ценой менее 400 евро

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Будет ли успех?

Nothing уже подтвердила свое присутствие на предстоящей выставке MWC в Барселоне на следующий месяц, где может анонсировать свой следующий продукт. И вот всплыли новые подробности об устройстве Nothing Phone (2a), которое может быть представлено на выставке.

Nothing Phone (2a) получил сертификат TUV с номером A142. В списке отмечено, что он будет поддерживать скорость проводной зарядки 45 Вт. Это тоже самое, что и у Nothing Phone (2). Сертификат не раскрывает дополнительную информацию об устройстве. Кроме TUV телефон уже получил сертификаты BIS и TDRA.

Согласно утечке изображения прототипа, Nothing Phone (2a) будет иметь круглый модуль с двумя датчиками камеры, расположенными горизонтально. Островок камеры будет окружен светодиодными полосками Glyph. Что касается основных спецификаций, то ожидается, что будущая новинка будет оснащена 6,7” AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.

По слухам Nothing Phone (2a) будет работать на базе SoC MediaTek Dimensity 7200. Ожидается, что базовая модель будет стоить менее 400 евро.