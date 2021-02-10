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Измена от Xiaomi? Компания собирает информацию о пользователях, установив вредоносное приложение для взлома браузера Chrome

05.09.2023 102 0

Такого мы точно не ожидали

Пользователи Xiaomi выдвигают противоречивые утверждения о смартфонах компании. По словам этих пользователей, на их смартфонах Xiaomi установлено вредоносное программное обеспечение под названием Mintnav, якобы взламывающее браузер Chrome.

 

xiaomi

 

Не было никаких новостей о том, как эта вредоносная программа могла повлиять на смартфоны. Пользователь, который первым сообщил об этом на Reddit , пишет: "Привет, ребята, недавно я видел на всех своих телефонах Xiaomi, что моя домашняя страница в Google Chrome была изменена на сайт под названием "Mintnav", будьте осторожны, меняйте это, я не нашел никакой документации об этом сайте, поэтому я считаю, что это мошенничество".

 

Узнав эту новость, несколько пользователей Twitter также пожаловались на это, а один даже обозначил государственного министра электроники и информационных технологий Индии.

 

Когда мы пытались собрать больше информации об этом вероятном вредоносном программном обеспечении, мы столкнулись с отсутствием исчерпывающих деталей. На веб-сайте руководства Howtoremove Guide утверждается, что «Mintnav принадлежит к категории программ-похитителей браузера, и хотя он не может причинить значительный прямой ущерб, он, безусловно, может быть источником значительного раздражения и помех в вашей ежедневной деятельности веб-пересмотра».

 

chrom

 

Хотя беспокойство пользователей справедливо, непонятно, как эта неизвестная программа попала на телефоны Xiaomi. Мы не слышали никаких жалоб на Mintnav от пользователей других брендов, поэтому возможно Xiaomi как-то причастна к этому. Возможно, это вероятное вредоносное ПО появилось на смартфонах Xiaomi после обновления.

 

Если вы получаете это вредоносное программное обеспечение в своем браузере Chrome, вы можете удалить его, перейдя в настройки Chrome в разделе «Домашняя страница» и отключив этот параметр или изменив его на домашнюю страницу Chrome по умолчанию.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 05.09.2023
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Измена от Xiaomi? Компания собирает информацию о пользователях, установив вредоносное приложение для взлома браузера Chrome