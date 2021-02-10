Redmi Note 13 станет камерафоном: 200 МП камера получит огромный сенсор Samsung ISOCELL HP3

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Redmi Note 13﻿ получит едва ли не лучший датчик в своем классе

Деталями будущей линейки Xiaomi Redmi Note 13 поделился глава Redmi Лу Вэйбин. По его словам, смартфоны получат 200 МП основную камеру с сенсором Samsung ISOCELL HP3 размером 1/1,4” – большим, чем Sony IMX800 в K60 Pro и крупнейшим в истории Redmi.



Датчик ISOCELL HP3, анонсированный Samsung в июне 2023 года, также поддерживает технологию автофокусировки Super QPD, которая использует одну линзу на 4 смежных пикселях для обнаружения разности фаз в горизонтальном и вертикальном направлениях, благодаря чему телефон фокусируется точнее и быстрее. Кроме того, ISOCELL HP3 позволяет снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду или видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Samsung описывает сенсор так:



«С изысканной детализацией 200 миллионов пикселей следующие камеры смартфонов выйдут за пределы профессиональных. Сверхвысокое разрешение. Идеально подходит для ночной съемки. Улучшенный автофокус. Сделайте изображение лучше, чем вам хочется, только одним снимком с помощью ISOCELL HP3».



Лу Вейбин рассказал, что камеры были в центре внимания разработчиков Redmi Note 13. Компания восстановила слоган «Пробуждение изображения» – возможности смартфона по обработке фото будут конкурировать с камерами устройств премиум-класса.



По предварительным данным, Redmi Note 13 получат 6,67” 1.5K OLED-дисплей с разрешением 2712х1220, 16 МП селфикамеру, 8 МП сверхширокоугольник, 2 МП макро, батареи 4880 мАч или 5020 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт﻿.

Источник: SparrowsNews