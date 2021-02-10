ZTE Axon 40 Ultra совершит переворот на мобильном рынке? Спойлер: вряд ли

297

Сегодня компания ZTE официально опубликовала характеристики камеры еще не анонсированного флагмана Axon 40 Ultra. Она получит три объектива: главный, широкоугольный и перископ с 5-кратным увеличением, по 64 Мп каждый. Главный датчик и перископ будут оснащены оптической стабилизацией. Также обещают возможность записывать 8К-видео на каждый из них, хоть и полезность такого решения остается под вопросом.

Дисплей ZTE Axon 40 Ultra также обещает быть интересным. Это OLED-матрица с технологией независимого пиксельного привода (independent pixel drive), которая позволит сделать плотность пикселей свыше 400ppi и свести до минимума разницу в яркости разных областей дисплея. Также экран получит скругления по бокам и очень тонкие рамки сверху и снизу.

Еще более интересно посмотреть на реализацию 44-мегапиксельной фронталки в ZTE Axon 40 Ultra, размещенной под экраном. Ведь ZTE уже применяла данную технологию в Axon 20 и Axon 30, но ее реализация оставляла желать лучшего. Получится ли в новом поколении довести ее до ума узнаем уже 9 мая, когда и пройдет презентация ZTE Axon 40 Ultra. Цена на базовую модель будет в районе $750, а за ее работу будет отвечать флагманский Snapdragon 8 Gen1.

По итогу можно сказать, что по железу ZTE Axon 40 Ultra будет очень даже интересной, но вот програмным обеспечением ZTE не славилась никогда. И полагать, что в этот раз что-то изменится оснований нет. И ждать адекватный ценник тоже не стоит.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers, mydrivers