ZTE Red Magic 6: две версии и брутальный дизайн

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Показали фото Red Magic 6 и рассказали о двух версиях игрового смартфона

Игровые смартфоны уже стали полноправными участниками рынка смартфонов, при этом продолжают оставаться нишевым сегментом. Но это не мешает производителям и дальше выпускать решения для геймеров. Очередной такой моделью станет Red Magic 6, анонс которого, по всей видимости, не за горами.

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Не так давно ZTE объявила о своем намерении выпустить новинку, а также тизерами поведала, что ее основу составит аппаратная платформа Snapdragon 888 и за автономность работы будет отвечать батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой.

В преддверии анонса, Red Magic 6 «отправили» получать необходимые сертификаты и одним из первых свое одобрение дал китайский регулятор 3С. Это позволило узнать, что смартфон выйдет в двух версиях, где младшая получит зарядку мощностью 66 Вт, а вот старшая как раз и будет предлагать ультрабыструю 120-ваттную зарядку.

Но самая интересная информация пришла от инсайдеров, которые слили в сеть снимок тыльной стороны Red Magic 6. Он дает понимание, что смартфон предложит суровый геймерский экстерьер, а также горизонтально расположенную систему датчиков основной камеры. По центру, похоже, находится специальная накладка, которая, возможно, предназначена для крепления какого-то игрового аксессуара. По центру начертан логотип Tencent Games, как ориентир на то, что ZTE сотрудничала с гигантом в деле лучшей оптимизации игр.

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Источник: sparrowsnews