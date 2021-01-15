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У ZTE Axon 20 5G появится продолжение

15.01.2021 368 0

ZTE готовит свой второй смартфон с подэкранной камерой

В прошлом году ZTE решила хайпануть на высоком градусе ожидания подэкранной камеры в смартфоне. Она первой вывела на рынок мобильник, где селфи-модуль отправили под дисплей. Но, увы, реальность оказалась далекой от идеальной. Снимки подэкранная камера ZTE Axon 20 5G делает весьма посредственные на уровне модулей первых мобильников.

 

У ZTE Axon 20 5G появится продолжение – фото 1

 

Несмотря на то, что ZTE Axon 20 5G вызвал немало негатива, компания намерена предпринять вторую попытку и готовит очередной смартфон с подэкранной камерой. О планах компании начать выпуск второго поколения смартфона с «невидимой» селфи-камерой заявил глава Nubia и топ-менеджер ZTE. На этом все. Больше никаких подробностей о новинке нет.

 

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Ряд источников додумывают, что новый смартфон будет именоваться ZTE Axon 30 и он получит последнюю флагманскую платформу от Qualcomm — Snapdragon 888. Остается надеется, что ZTE учтет первый ляп и усовершенствует фронталку. А также на то, что в этом году другие компании также смогут предложить адекватное решение.

 

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Источник: gizmochina

ZTE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.01.2021

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У ZTE Axon 20 5G появится продолжение