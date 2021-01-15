У ZTE Axon 20 5G появится продолжение

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ZTE готовит свой второй смартфон с подэкранной камерой

В прошлом году ZTE решила хайпануть на высоком градусе ожидания подэкранной камеры в смартфоне. Она первой вывела на рынок мобильник, где селфи-модуль отправили под дисплей. Но, увы, реальность оказалась далекой от идеальной. Снимки подэкранная камера ZTE Axon 20 5G делает весьма посредственные на уровне модулей первых мобильников.

Несмотря на то, что ZTE Axon 20 5G вызвал немало негатива, компания намерена предпринять вторую попытку и готовит очередной смартфон с подэкранной камерой. О планах компании начать выпуск второго поколения смартфона с «невидимой» селфи-камерой заявил глава Nubia и топ-менеджер ZTE. На этом все. Больше никаких подробностей о новинке нет.

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Ряд источников додумывают, что новый смартфон будет именоваться ZTE Axon 30 и он получит последнюю флагманскую платформу от Qualcomm — Snapdragon 888. Остается надеется, что ZTE учтет первый ляп и усовершенствует фронталку. А также на то, что в этом году другие компании также смогут предложить адекватное решение.

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Источник: gizmochina