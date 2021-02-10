Zuck Bucks — новая цифровая валюта

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Zuck Bucks, названная в честь основателя, председателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга, не будет привычной криптовалютой. Вместо этого Meta склоняется к внедрению токенов в приложениях, которые будут централизованно контролироваться компанией. Проводятся аналогии токенов, которые используются в игровых приложениях, таких как валюта Robux в популярной детской игре Roblox. Roblox построила огромный бизнес по продаже Robux, и Meta может попытаться повторить этот успех на своих собственных платформах.

Meta не полностью дистанцировалась от продуктов блокчейна, поскольку компания также рассматривает возможность публикации и обмена NFT на Facebook. Источник сообщает, что компания планирует запустить пилотный проект в середине мая, согласно служебной записке, и вскоре после этого Meta проведёт одно тестирование, позволяющее «членство в группах Facebook на основе владения NFT, а другое — для чеканки» NFT. Financial Times ранее сообщала о некоторых планах Meta в отношении NFT для Facebook и Instagram в январе, а Цукерберг объявил в марте, что NFT появятся в Instagram.

Кроме того, Meta изучает «социальные токены», или «токены репутации», которые «могут быть выпущены в качестве вознаграждения, например, за значимый вклад в группы Facebook». Компания также, по-видимому, изучает традиционные финансовые услуги, такие как кредиты для малого бизнеса.

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