Встречайте глобальную MIUI 14 на Redmi Note 10 Pro
Вышло официальное стабильное обновление до MIUI 14 для глобального региона
Обновление до MIUI 14 шагает по планете. Темпы ходьбы немного медленнее, чем мы надеялись, но сегодня наконец-то получилась стабильная глобальная прошивка MIUI 14 для Redmi Note 10 Pro. Подробнее о новых функциях и оптимизации MIUI 14 можно прочитать в обзоре по ссылке В середине февраля выходила стабильная версия прошивки для Европейского региона, но в нашей стране большинство аппаратов именно с глобальной версией. Смена прошивки на другой регион в Xiaomi – это нетривиальная задача, которая требует сложных манипуляций, поэтому большинство пользователей осталось ждать “глобалку” на MIUI 13.
И вот сегодня вышла стабильная версия прошивки под названием V14.0.1.0.TKFMIXM. на базе операционной системы Android 13. Это версия Recovery для установки которой нужно заходить в сервисное меню телефона, но это все равно гораздо легче, чем менять регион прошивки. Скачать ПО можно с проверенного сайта по этой ссылке . Кстати, позавчера вышла Fastboot версия европейской прошивки MIUI 14 и если вы счастливый обладатель смартфона для евро региона можете скачать и установить ее в один клик по этой ссылке .
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Источник: xiaomiui
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