Встречайте глобальную MIUI 14 на Redmi Note 10 Pro

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Вышло официальное стабильное обновление до MIUI 14 для глобального региона

Обновление до MIUI 14 шагает по планете. Темпы ходьбы немного медленнее, чем мы надеялись, но сегодня наконец-то получилась стабильная глобальная прошивка MIUI 14 для Redmi Note 10 Pro. Подробнее о новых функциях и оптимизации MIUI 14 можно прочитать в обзоре по ссылке В середине февраля выходила стабильная версия прошивки для Европейского региона, но в нашей стране большинство аппаратов именно с глобальной версией. Смена прошивки на другой регион в Xiaomi – это нетривиальная задача, которая требует сложных манипуляций, поэтому большинство пользователей осталось ждать “глобалку” на MIUI 13.

И вот сегодня вышла стабильная версия прошивки под названием V14.0.1.0.TKFMIXM. на базе операционной системы Android 13. Это версия Recovery для установки которой нужно заходить в сервисное меню телефона, но это все равно гораздо легче, чем менять регион прошивки. Скачать ПО можно с проверенного сайта по этой ссылке . Кстати, позавчера вышла Fastboot версия европейской прошивки MIUI 14 и если вы счастливый обладатель смартфона для евро региона можете скачать и установить ее в один клик по этой ссылке .

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Источник: xiaomiui