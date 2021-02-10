10 миллионов! Таков охват устройств HarmonyOS 2.0

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HarmonyOS 2.0 демонстрирует уверенный старт

На прошлой неделе Huawei официально представила HarmonyOS 2.0, которая из состояния бета-версии обрела статус стабильной. Планы компании по переводу на собственную операционную систему разнообразные устройства самые амбициозные. Количество тех, кто должен перейти на сторону HarmonyOS 2.0 исчисляется миллионами. И первые успехи уже есть.

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Всего неделю Huawei понадобилось чтобы армия пользователей HarmonyOS 2.0 начитывала 10 млн пользователей. Эту цифру торжественно объявил глава мобильного подразделения компании Ю Чэндун. Чтобы отпраздновать это событие, был подготовлен торт с изображениями главных устройств, которые перейдут на работу на фирменную операционную систему: от TWS‑наушников до телевизоров.

Что ж компанию стоит поздравить за неплохой старт. Но главное еще впереди. Компании нужно доказать всем состоятельность и самодостаточность HarmonyOS 2.0, а также убедить сторонних производителей в том, что их операционка стоит того, чтобы начать выпускать устройства с ней на борту. Ведь нужно как-то достигать намеченной цели в 360 млн устройств на HarmonyOS до конца нынешнего года.

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Тем временем сама компания на рынке смартфонов стремительно теряет свои позиции. Аналитики Counterpoint Research пришли к выводу, что по итогам первого квартала нынешнего года доля Huawei на мировом рынке составляет всего 4% против 20% девятью месяцами ранее. Столько же 4% приходится на смартфоны Realme, которая вышла на рынок всего чуть более 3-х лет назад.

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Источники: gsmarena, phonearena