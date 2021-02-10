Как санкции для Huawei ударили по Sony

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Sony не дополучила прибыль от реализации датчиков изображения из-за проблем у Huawei

Для ряда партнеров, которые работали с Huawei, настали сложные времена. Не все сумели быстро перестроиться и найти других покупателей. Рикошетом санкции против Huawei ударили по Sony, которая не смогла выполнить собственный план продаж датчиков изображения из-за падения спроса на них со стороны Huawei. Заказы прочих китайских компаний не смогли компенсировать потери.

Представители компании Sony не скрывают того, что из-за санкций США против Huawei они не смогли продать запланированное количество сенсоров и, соответственно, не дополучили прибыль. По их мнению, восстановить утраченные доходы они смогут не ранее марта следующего года. Прибыль же профильного подразделения Sony падает уже два квартала подряд.

На данный момент Sony контролирует половину мирового рынка датчиков изображения. Среди крупнейших заказчиков значатся компании Samsung, Apple, Oppo и Xiaomi. Падение доходности профильного подразделения японской компании произошло не только из-за уменьшения заказов со стороны Huawei, но и из-за перераспределения доли закупаемых датчиков. Так, китайские компании предпочитают приобретать недорогие сенсоры, тогда как более дорогостоящие не пользуются высоким спросом.

Кроме того, Samsung активно оснащает собственные смартфоны фирменными датчиками изображения. Все чаще стали «захаживать» за сенсорами для мобильных камер к южнокорейскому гиганту и прочие смартфоностроители. Но несмотря на достаточно высокий спрос на датчики Samsung, компания контролирует только 20% мирового рынка сенсоров.

В планах Sony освоение новых технологий и техпроцессов, которые позволят создавать премиальные датчики изображения. Она готова инвестировать в новации на 20% больше средств, чем планировалось изначально. Надеется она и на помощь государства, которое своими субвенциями поможет ей в расширении производства сенсоров.

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Источник: asia.nikkei﻿