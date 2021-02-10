Двуликая HarmonyOS: это две операционки, а не одна

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Оказывается, Huawei создала HarmonyOS для носимых устройств и HarmonyOS на основе Android

На это неделе Huawei официально представила HarmonyOS, которая приходит на смену Android. Планы у компании весьма амбициозные. Она планирует уже в этом году обновить свои смартфоны и планшеты до новой операционной системы, а также выпустить новые устройства с HarmonyOS «из коробки».

Что в итоге удалось создать Huawei еще предстоит разобраться, но, похоже, что сама компания еще не определилась с окончательным вектором ее развития. Она ведет себя так, как вроде у нее созданы две различные платформы. Одна — это операционная система для носимой электроники и Интернета вещей, основанная на LiteOS от Huawei и имеющая открытый исходный код. Вторая предназначена для планшетов и смартфонов, она является форком Android и использует ядро Linux.

В беседе с журналистами TechCrunch представитель компании опроверг предположения, что HarmonyOS является производной от Android, и заявил, что ни одна строка кода не идентична строке кода Android. При этом он отказался сообщать, лежит ли в ее основе ядро Linux, которое использует Android.

В то же время в интервью изданию ComputerBase глава программного подразделения Huawei заявил: «Чтобы наши существующие пользователи по-прежнему могли пользоваться привычными им функциями на телефонах и планшетах, Huawei использует открытый исходный код от AOSP в HarmonyOS при условии соблюдения лицензии с открытым исходным кодом, правил и выполнения соответствующих обязательств".

Получается, что у компании сейчас две операционки, где одна представляет собой апгрейд LiteOS, ориентированной на носимую электронику, и вторая — переиначенный Android с фишками от EMUI и iOS.

Предполагается, что в будущем Huawei предложит единый комплект для разработки ПО, который позволит разработчикам создавать приложения для обеих версий HarmonyOS. Т.е. по факту разработчики смогут писать код, который будет работать на носимых гаджетах и на смартфонах или планшетах. Насколько этот путь правильный и что в итоге из этой затеи выйдет, узнаем позже по мере развития HarmonyOS.

Тем временем в Уханьском университете в Китае начали читать курс лекций по программированию HarmonyOS. По словам преподавателя кафедры программной инженерии школы компьютерных наук, операционная система от Huawei работает быстрее, чем Android и превосходит ее по части автономности. Система совместима с софтом для зеленого робота, что позволяет сделать переход от Android к HarmonyOS плавным. Лектор считает, что схожесть Android и HarmonyOS мера временная и вынужденная, чтобы предложить пользователям знакомую и понятную систему. Но с развитием софта, HarmonyOS будет все больше отдаляться от Android, она станет самоидентичной, а также превзойдет зеленого робота по надежности и производительности.

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Источники: ithome, arstechnica