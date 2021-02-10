10-летний мальчик из Великобритании создал петицию с призывом к Apple изменить дизайн эмодзы

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Интересный случай

Тедди, 10-летний фанат Apple, носящий очки, создал петицию с призывом к Apple изменить дизайн эмодзи "лицо ботаника", отметив, что выделяющиеся на дизайне зубы делают его "абсолютно ужасным для людей, которые носят очки".

Тедди добавил: "Они заставляют людей думать, что мы ботаники, и это совершенно ужасно. Это заставляет меня чувствовать себя грустным и расстроенным, и если я считаю это оскорбительным, то тысячи людей по всему миру тоже сочтут это оскорбительным".

Парень пообщался с BBC и отметил, что он создал свой собственный дизайн для замены эмодзы, который он называет "гениальным эмодзи". Обсуждая свой обновленный смайлик, Тедди говорит: "У него тонкие линзы и тонкая оправа... а вместо ужасных кроличьих зубов – маленькая улыбающаяся мордашка". Тедди сам вынужден носить очки, и он говорит: "Мне нравится носить очки, потому что у них я вижу гораздо лучше, и они выглядят красиво и стильно".

Что касается петиции, то она пока распространена только в школе Тедди, но благодаря СМИ информация быстро распространится дальше. Будем следить за этой историей и как отреагирует компания Apple.

Источник: bbc