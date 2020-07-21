Reolink Argus 2 - беспроводная автономная камера видеонаблюдения
Компания Reolink начала свою деятельность в Гонконге в 2009 году. С момента основания руководство предприятия сосредоточилось на создании доступных интеллектуальных систем обеспечения безопасности. Инновационные решения удовлетворяют спрос широкого круга пользователей, от частного потребителя до владельца крупного бизнеса. Основная идея, закладываемая в разрабатываемые продукты – максимальная автономность и простота использования.
Аккумуляторные видеокамеры от Reolink
Характерной особенностью камер Reolink является полное отсутствие проводов. Аккумуляторный источник питания обеспечивает работу в течение 2-6 месяцев и подзаряжается при необходимости. Некоторые модели оснащаются солнечными батареями, исключающими необходимость регулярно подзаряжать аккумуляторы.
Производитель предлагает IP-видеокамеры различных модификаций, обладающих следующими характеристиками:
- разрешающая способность матрицы до 8 Мп;
- соединение по Wi-Fi, 3G и 4G;
- запись на карту памяти и в облако;
- звук в обе стороны;
- чувствительный датчик движения;
- панель солнечной батареи в комплекте;
- поворотный механизм, обеспечивающий необходимый угол обзора;
- защищенность от воздействия атмосферных осадков и солнечного света;
- широкий диапазон рабочих температур.
Пользователь имеет доступ к камере в режиме реального времени по сети. Есть возможность записывать видеофайлы на собственную карту памяти или отправлять их в облачное хранилище.
Автономная камера Reolink Argus 2
Reolink Argus 2 наиболее точно отражает политику компании Reolink. Это полностью автономная беспроводная всепогодная 1080p Full HD камера. Устройство не боится воды – корпус обладает степенью защиты IP65, что позволяет устанавливать его не только в помещениях, но и под открытым небом. Видеокамера работает непрерывно до 6 месяцев – ограничение по времени можно снять, если установить солнечную панель.
Технические характеристики соответствуют назначению устройства:
- цветная видеоматрица 2 Мп производства Sony с разрешением 1920х1080 пикселей;
- частота обновления изображения до 15 кадров в секунду;
- цифровое увеличение изображения в 6 раз;
- дневной и ночной (с собственной ИК-подсветкой на 10 метров) режим съемки;
- угол видеообзора по горизонтали 1300;
- датчик движения с углом обзора 1100, срабатывающий на расстоянии до 9 метров;
- Wi-Fi интерфейс 2,4 ГГц с шифрованием WEP, WPA-PSK ИЛИ WPA2-PSK;
- порт для SD-карты;
- разъем микро-USB.
Данная модель способна стабильно работать при температурах от -10 до +55 0С
Особенности видеокамеры
Камера имеет высококачественный встроенный микрофон, а также динамик, что позволяет использовать ее в качестве интеллектуального видеодомофона. Датчик движения обеспечивает автоматическое срабатывание устройства. Осуществляется запись видео/аудио, фиксируется каждый сигнал тревоги. Видеокамера может подключаться к смартфону и к обычному компьютеру, работающему под Windows или MacOS.
Argus 2 сжимает изображение в формате H. 264. Передача данных осуществляется на скорости 768-2048 Kbps. Доступ со смартфона под управлением iOS и Android к устройству возможен с использованием приложения Reolink.
С его помощью можно на экране мобильного устройства просматривать происходящее перед камерой в реальном времени, включать вручную сигнал тревоги, делать видеозапись или фото. Приложение позволяет изменять настройки меню, дату, время, имя камеры и названия файлов. Есть возможность производить скрытую запись, отключив внешнюю индикацию работы камеры.
Выводы
Видеокамера Argus 2 – по-настоящему автономное устройство, которое идеально подходит для создания недорогой системы наблюдения. Полная автоматизация, чувствительный датчик движения, возможность производить съемку при отсутствии освещения и простой доступ через собственное мобильное приложение обеспечивают всесторонний удаленный контроль над наблюдаемой территорией. Если необходимо быстро организовать качественную и эффективную систему автономного видеонаблюдения – Argus 2 отлично справится с поставленной задачей
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