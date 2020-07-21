Reolink Argus 2 - беспроводная автономная камера видеонаблюдения

395

Компания Reolink начала свою деятельность в Гонконге в 2009 году. С момента основания руководство предприятия сосредоточилось на создании доступных интеллектуальных систем обеспечения безопасности. Инновационные решения удовлетворяют спрос широкого круга пользователей, от частного потребителя до владельца крупного бизнеса. Основная идея, закладываемая в разрабатываемые продукты – максимальная автономность и простота использования.

Аккумуляторные видеокамеры от Reolink

Характерной особенностью камер Reolink является полное отсутствие проводов. Аккумуляторный источник питания обеспечивает работу в течение 2-6 месяцев и подзаряжается при необходимости. Некоторые модели оснащаются солнечными батареями, исключающими необходимость регулярно подзаряжать аккумуляторы.

Производитель предлагает IP-видеокамеры различных модификаций, обладающих следующими характеристиками:

разрешающая способность матрицы до 8 Мп;

соединение по Wi-Fi, 3G и 4G;

запись на карту памяти и в облако;

звук в обе стороны;

чувствительный датчик движения;

панель солнечной батареи в комплекте;

поворотный механизм, обеспечивающий необходимый угол обзора;

защищенность от воздействия атмосферных осадков и солнечного света;

широкий диапазон рабочих температур.

Пользователь имеет доступ к камере в режиме реального времени по сети. Есть возможность записывать видеофайлы на собственную карту памяти или отправлять их в облачное хранилище.

Автономная камера Reolink Argus 2

Reolink Argus 2 наиболее точно отражает политику компании Reolink. Это полностью автономная беспроводная всепогодная 1080p Full HD камера. Устройство не боится воды – корпус обладает степенью защиты IP65, что позволяет устанавливать его не только в помещениях, но и под открытым небом. Видеокамера работает непрерывно до 6 месяцев – ограничение по времени можно снять, если установить солнечную панель.

Технические характеристики соответствуют назначению устройства:

цветная видеоматрица 2 Мп производства Sony с разрешением 1920х1080 пикселей;

частота обновления изображения до 15 кадров в секунду;

цифровое увеличение изображения в 6 раз;

дневной и ночной (с собственной ИК-подсветкой на 10 метров) режим съемки;

угол видеообзора по горизонтали 1300;

датчик движения с углом обзора 1100, срабатывающий на расстоянии до 9 метров;

Wi-Fi интерфейс 2,4 ГГц с шифрованием WEP, WPA-PSK ИЛИ WPA2-PSK;

порт для SD-карты;

разъем микро-USB.

Данная модель способна стабильно работать при температурах от -10 до +55 0С

Особенности видеокамеры

Камера имеет высококачественный встроенный микрофон, а также динамик, что позволяет использовать ее в качестве интеллектуального видеодомофона. Датчик движения обеспечивает автоматическое срабатывание устройства. Осуществляется запись видео/аудио, фиксируется каждый сигнал тревоги. Видеокамера может подключаться к смартфону и к обычному компьютеру, работающему под Windows или MacOS.

Argus 2 сжимает изображение в формате H. 264. Передача данных осуществляется на скорости 768-2048 Kbps. Доступ со смартфона под управлением iOS и Android к устройству возможен с использованием приложения Reolink.

С его помощью можно на экране мобильного устройства просматривать происходящее перед камерой в реальном времени, включать вручную сигнал тревоги, делать видеозапись или фото. Приложение позволяет изменять настройки меню, дату, время, имя камеры и названия файлов. Есть возможность производить скрытую запись, отключив внешнюю индикацию работы камеры.

Выводы

Видеокамера Argus 2 – по-настоящему автономное устройство, которое идеально подходит для создания недорогой системы наблюдения. Полная автоматизация, чувствительный датчик движения, возможность производить съемку при отсутствии освещения и простой доступ через собственное мобильное приложение обеспечивают всесторонний удаленный контроль над наблюдаемой территорией. Если необходимо быстро организовать качественную и эффективную систему автономного видеонаблюдения – Argus 2 отлично справится с поставленной задачей