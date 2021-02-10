100 Вт — на такой мощности можно будет заряжать смартфоны из семейства Redmi Note

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Xiaomi хочет добавить флагманскую фишку в устройства среднего класса и получить маркетинговое преимущество над конкурентами

Xiaomi одна из тех компаний, кто активно совершенствует и наращивает мощность быстрой зарядки. А еще она в числе тех, кто внедряет эту функцию даже в доступные решения. Так, Redmi Note 10 Pro стал первым устройством Redmi, кто получил такую флагманскую фичу как быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

Но и это не максимум. Известный поставщик утечек Digital Chat Station заявил о том, что компания намерена предложить поддержку быстрой 100-ваттной зарядки в будущих моделях серии Redmi Note. Правда, когда это произойдет и кто первым предложит столь мощную зарядку, информатор сообщать не стал.

Напомним, что не так давно компания установила очередной рекорд, анонсировав технологию быстрой проводной зарядки HyperCharge на 200 Вт. Ее применение позволит заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч наполовину всего за 3 минуты, а на полную зарядку уйдет 8 минут. На данный момент максимальная мощность, которую предлагают флагманы компании, составляет 120 Вт.

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Еще одно достижение Xiaomi — беспроводная зарядка на 120 Вт. На полную зарядку аккумулятора емкостью 4000 мАч должно уходить 15 минут, а для достижения отметки 50% требуется около семи минут.

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Источник: gizmochina