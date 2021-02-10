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100 Вт — на такой мощности можно будет заряжать смартфоны из семейства Redmi Note

22.06.2021 170 0

Xiaomi хочет добавить флагманскую фишку в устройства среднего класса и получить маркетинговое преимущество над конкурентами

Xiaomi одна из тех компаний, кто активно совершенствует и наращивает мощность быстрой зарядки. А еще она в числе тех, кто внедряет эту функцию даже в доступные решения. Так, Redmi Note 10 Pro стал первым устройством Redmi, кто получил такую флагманскую фичу как быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

 

Но и это не максимум. Известный поставщик утечек Digital Chat Station заявил о том, что компания намерена предложить поддержку быстрой 100-ваттной зарядки в будущих моделях серии Redmi Note. Правда, когда это произойдет и кто первым предложит столь мощную зарядку, информатор сообщать не стал.

 

100 Вт — на такой мощности можно будет заряжать смартфоны из семейства Redmi Note – фото 1

 

Напомним, что не так давно компания установила очередной рекорд, анонсировав технологию быстрой проводной зарядки HyperCharge на 200 Вт. Ее применение позволит заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч наполовину всего за 3 минуты, а на полную зарядку уйдет 8 минут. На данный момент максимальная мощность, которую предлагают флагманы компании, составляет 120 Вт.

 

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Еще одно достижение Xiaomi — беспроводная зарядка на 120 Вт. На полную зарядку аккумулятора емкостью 4000 мАч должно уходить 15 минут, а для достижения отметки 50% требуется около семи минут.

 

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Источник: gizmochina

Redmi Note 100 Вт
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.06.2021

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100 Вт — на такой мощности можно будет заряжать смартфоны из семейства Redmi Note