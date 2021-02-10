100% за 8 минут. А что с износом батарейки при мощности 200 Вт?

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Xiaomi утверждает, что 200 Вт зарядка безопасна и не сокращает срок службы аккумулятора

В конце прошлого месяца Xiaomi презентовала сверхбыструю зарядку HyperCharge. Ее мощность составила 200 Вт и ей под силу зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 8 минут. Естественно, есть опасения, что зарядка такой мощности скажется на стремительной деградации батареи. Компания уверяет, что опасаться нечего.

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На своей странице в сети Weibo она провела очередную сессию вопросов и ответов, где одной из обсуждаемых тем стало влияние 200-ваттной зарядки на состояние аккумулятора с течением времени. На что Xiaomi дала ответ, что даже после 800 циклов сверхбыстрой зарядки аккумулятор сохранит 80% первоначальной емкости.

Путем простых расчетов несложно понять, что 800 циклов — это чуть более 2-х лет ежедневной «дозаправки» батарейки емкостью 4000 мАч. Ее номинальная емкость по истечении этого времени должна снизиться до 3200 мАч. Тогда как аккумулятор емкостью 5000 мАч за аналогичный период потеряет около 1000 мАч.

А чтобы пользователи поняли, что ее технология быстрой зарядки прорыв, компания напомнила, что в соответствии с китайским отраслевым стандартом деградация батареи смартфона после 600 циклов зарядки должна составить не более 40% или номинальная емкость не должна быть меньше 60%.

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Естественно, что Xiaomi декларирует, что она позаботилась о безопасности этой технологии и внедрила 40 различных мер для защиты. А вот когда появится первый смартфон с поддержкой HyperCharge, озвучено не было. А вот инсайдеры практически уверены, что ее предложит Xiaomi Mi Mix 4, который должен выйти во второй половине нынешнего года.

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Источник: mydrivers