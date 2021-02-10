108 Мп — это перебор. Достаточно и 12 Мп

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Объясняем, почему эта гонка мегапикселей не нужна. Камеры разрешением 12 Мп вполне отвечают современным требованиям по созданию качественных фоточек и роликов

Есть все предпосылки, что такие компании как Apple и Google и дальше останутся в стороне от всей этой истерии с большим количеством мегапикселей, а сделают ставку на старые добрые 12 Мп. Для кого-то такой консерватизм покажется странной политикой и атавизмом. Так почему же они так упорно не хотят становиться на путь наращивания количества мегапикселей в камерах? А все просто. Они уверены, что 12 Мп — оптимальное разрешение или «золотая середина» для камер смартфонов.

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Среди причин такого убеждения можно назвать емкость хранилищ, время обработки и качество фотографий при недостаточном внешнем освещении. Кроме того, количество мегапикселей диктует и размер сенсора. К числу факторов, влияющих на этот выбор можно причислить также работу приложения камеры и автономность. Так, почему старые-добрые 12 Мп являются образцовым разрешением для датчика мобильной камеры?

Больше пикселей равно больше данных

Чем больше мегапикселей в сенсоре, тем больше данных необходимо обработать. В итоге сам процесс замедляется, а расход энергии, и, соответственно, и жор батарейки увеличивается. Это особенно справедливо тогда, когда речь идет о ночных или портретных снимках, требующих большей постобработки.

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При этом высокое разрешение требует большей вычислительной мощности, большего объема памяти и приличную пропускную способность. Сегодня уже стало нормой, что производители отказываются от поддержки карт microSD, лишая пользователей возможности получить хранилище приличной емкости.

Как выход — работать с облаком. Но, если пользоваться низким лимитом данных, то не избежать проблем с загрузкой снимков, если аппарат не подключен к Wi-Fi. А если вы еще поклонник мобильной фотографии и снимаете тонны материалов, то придется изрядно потратиться на большой объем облачного хранилища.

Просмотр изображений на дисплеях разрешением до 10 Мп

Это суровая правда, которую необходимо знать тем, кто одержим большим количеством мегапикселей. Львиная доля пользователей не просматривает отснятый материал на дисплеях и мониторах разрешением Ultra HD. Но даже если предположить, что кто-то обладает столь крутым дисплеем, то нужно помнить, что это «холст» разрешением всего около 8,3 Мп.

Двенадцать мегапикселей — оптимальное разрешение, чтобы снимок выглядел четким практически на любом дисплее, будь то экран смартфона, компьютера, телевизора и даже проектора. Чтобы от 12-мегапиксельного изображения был толк на дисплее Ultra HD, необходимо увеличить масштаб.

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Ограничения по съемке видео

Видео в формате 4К вот уже около 5 лет считается почти стандартом для мобильных устройств. Но при этом, чтобы снимать ролики в таком формате достаточно сенсора на 10 Мп, а 12 Мп и вовсе с избытком, при условии, что процессор готов «переварить» такое видео. Это означает, что независимо от того, хотите ли вы снимать 4K со скоростью 60fps или видео 720p со скоростью 1000fps, камеры на 10 Мп вполне достаточно.

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С приходом чипа Snapdragon 865 постепенно стали предлагать поддержку 8К видео. Вот тут как раз и возникает потребность в сенсоре с большим разрешением — 33 Мп. Обратите внимание, что 40 Мп, 50 Мп, 64 Мп и 108 Мп в данном случае более чем с избытком.

Впрочем, и от 8К толку мало, это лишь маркетинговая фича для привлечения внимания и поднятия престижа продукта. На данный момент дисплеи разрешением 8К большая редкость и роскошь, чтобы действительно получить толк от просмотра видео с таким высоким разрешением. И, если вы уверены, что ролики 4К уже основательно «засирают» хранилище, то, что вы скажете о 8К?

Разрешение — не главное

Думаю, что вы и сами неплохо осведомлены с этим правилом. Опыт показывает, что выше разрешение не равно выше качество. Тут главными в игре являются другие факторы. Качество оптики, алгоритмы обработки, комфорт работы, точность цветопередачи и динамический диапазон — вот наиболее важные моменты, чтобы фоточки вышли качественными. Доказательства этому можно найти в Pixel-фонах, iPhone и прочих устройствах. Те же флагманы Huawеi брали верхние строчки чарта DxOMark без заоблачных 64 Мп или 108 Мп.

Чтобы увидеть, что можно выжать из 12 Мп сенсора без наращивания мегапикселей, достаточно сравнить фото, созданные на камеру с аналогичным разрешением 2016 и 2020 годов выпуска. Ниже приведены снимки на Pixel и Pixel 4, которые получили в качестве основного сенсор на 12 Мп. Обратите внимание, что четвертое поколение Pixel предлагает лучший динамический диапазон и улавливает больше данных о цветах. Все это благодаря симбиозу «железа» и продвинутого программного обеспечения, где технология HDR10+ взяла на себя большую часть тяжелой работы.

Google Pixel

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﻿Google Pixel 4

Опять же не стоит забывать, что датчики с высоким разрешением используют биннинг пикселей, что в конечном итоге, как правило, снижает количество эффективных пикселей в 4 раза. Это говорит о том, что сенсор на 40 Мп выдает снимок на 10 Мп, а если на тыльной стороне стоит модуль на 48 Мп, то вы получите фоточку на 12 Мп.

Безусловно, можно активировать максимально возможное разрешение камеры, но будьте готовы принести в жертву динамический диапазон и качество снимков в условиях дефицита света. Да и на обработку фото уйдет чуть больше времени и «сил» приложения.

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ПО и обработка наше все

ИИ-камера — термин, активно используемый многими компаниями. Будь-то программное обеспечение от Huawei, Apple, Google, Samsung или любого другого производителя, обработка изображений влияет на качество конечного изображения.

Посмотрите на примеры фотографий, выполненные при помощи штатного приложения камеры на OnePlus 7 Pro и посредством PK-файла Google Camera. Вы можете оценить, насколько отличается цветопередача, резкость и динамический диапазон. Google Camera позволяет получить снимок, где цвета близки к естественным и предлагается больший динамический диапазон. Тогда как «обычный» снимок на OnePlus 7 Pro отличается большей насыщенностью цветов и контрастностью, но ему не хватает четкости.

﻿OnePlus 7 Pro стоковое приложение камеры

﻿OnePlus 7 Pro GCam

Недостаточная освещенность и размер пикселя

Датчик на 12 Мп в отличие от сенсоров с большим разрешением, позволяет использовать отдельные пиксели большого размера. Больше пиксель — больше света он захватывает. Модуль размером 1/1,2ʺ на 12 Мп позволит получать более чистые и четкие снимки при недостатке освещения, чем датчик таким же размером на 48 Мп. Ниже примеры снимков на Xiaomi Mi 9 в автоматическом режиме и режиме 48 Мп. Обратите внимание, сколько данных о цвете теряется и как ухудшается динамический диапазон.

Размер пикселя и, соответственно, размер сенсора важны. Вот поэтому Huawei использует более крупные сенсоры, чем те, что установлены в моделях от Samsung и Apple. Это важно, особенно с учетом компактности корпуса. Ночные режимы появились как попытка восполнить недостаток размера сенсора, сделав несколько экспозиций и соединив их воедино. Подобные режимы повлияли на то, что качество изображений при слабом освещении улучшилось, но они не являются адекватной заменой большого сенсора камеры.

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﻿Xiaomi Mi 9 режим 48 Мп

﻿Xiaomi Mi 9 авто

12 Мп достаточно

Современные аппаратные ограничения, среди которых вычислительная мощность, объем памяти и качество линз, указывают на то, что нет необходимости предлагать датчики с большим количеством мегапикселей. Крупные сенсоры с большими пикселями обеспечивают гораздо более заметное улучшение качества изображения, чем простое увеличение пикселей.

Внимание к улучшению оптики и программного обеспечения уже привели к тому, что современные камеры эволюционировали и сделали большой шаг вперед в повышении качества мобильной фотографии. Когда видео с более высоким разрешением, более мощные процессоры и более быстрое хранилище станут стандартом, тогда, возможно, появится необходимость в камерах разрешением 40 Мп или выше. До тех пор 12-мегапиксельная камера вполне отвечает существующим требования для качественной видео- и фотосъемки.

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Источник: androidauthority