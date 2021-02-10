5G-смартфон под маркой BlackBerry выйдет уже в этом году

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Американский стартап готовится выпустить смартфон BlackBerry с поддержкой сетей пятого поколения

В прошлом году TCL отказалась от затеи производить смартфоны под маркой Blackberry. Идея возродить некогда легендарный бренд была признана компанией не самой удачной. Было выпущено несколько моделей, которые не снискали популярности. В итоге Blackberry вынуждена была искать другого партнера, который бы взялся за производство смартфонов под маркой канадской компании.

Такой партнер нашелся и им стал американский стартап OnwardMobility. Он приобрел лицензию, дающую право использовать имя легендарной марки. О сумме отступных не сообщается. Свой первый смартфон OnwardMobility намерен выпустить уже в этом году. Это будет устройство с поддержкой сетей пятого поколения и c привычным для аппаратов Blackberry атрибутом — физической клавиатурой QWERTY.

Помогать его разрабатывать будет тайваньская компания FIH Mobile, которой владеет Foxconn, и она же является одним из учредителей HMD Global, занимающейся выпуском устройств под маркой Nokia. А вот собирать смартфоны планируют своими силами на территории США.

OnwardMobility взяла на себя тяжелую ношу — возродить марку Blackberry. И она вполне может оказаться непосильной для стартапа. Особенно, если компания планирует и дальше производитель мобильники с QWERTY-клавиатурой, интерес к которой изрядно потерян.

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Источник: gizmochina