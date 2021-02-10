9-ступенчатое шумоподавление и 5-ступенчатая фильтрация – продвинутые технологии Mantolo в пылесосе Redroad V17

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Компания Redroad стремительно ворвалась на глобальный рынок умной бытовой техники, особенно в Японии. Своим успехом она обязана титаническим усилиям команды Mantolo, являющейся техническим подразделением Redroad.

Ядром команды Mantolo являются 12 профессионалов из разных сфер, включая промышленный дизайн, исследования и разработки, интеграцию цепочки поставок и маркетинга, контроль качества, производство, маркетинг и прочие. Именно благодаря слаженной и совместной работе специалистов компания смогла добиться успеха.

Redroad V17 стал событием на рынке пылесосов и все благодаря тому, что он предложил низкий уровень шума и хирургически чистой фильтрации. Он предлагает инновационные технологии шумоподавления и фильтрации Mantolo. Это тихий помощник, который доступен по всему миру.

9-ступенчатое шумоподавление, очистка без шума





Бытует стереотип, что пылесос шумный и громоздкий аппарат, способный разбудить любого. Но инженеры и компании по всему миру стремятся избавить пылесосы от чрезмерного шума. Redroad – сумела создать уникальную 9-ступенчатую ​​систему шумоподавления Mantolo. Она состоит из:

1. Бесщеточный двигатель, снижающий шум, вызванный трением.

2. Полимерный хлопок Mantolo, поглощающий звуковые волны высокого тона.

3. Оптимальная конструкция верхнего выпускного отверстия, снижающая шум ветра.

4. Двигатель с магнитной левитацией, снижающий вызванный резонансом шум.

5. Усовершенствованный канал повторного потока, снижающий высокий уровень шума.

6. Бесшовная сборка, снижающая уровень шума, вызванного вибрацией.

7. Трансформация высокочастотной звуковой волны двигателя, выходящая за пределы диапазона человеческого слуха.

8. Адаптивное снижение шума ротора.

9. Кольцевой отводящий канал.

В итоге уровень шума у V17 на уровне 60 дБ. Именно с ним, вы получите чистое помещение без излишнего шума.

5-ступенчатая фильтрация, поддерживающая пульсирующее всасывание и чистый воздух на выходе





Пылесос собирает отходы, ускоряя воздушный поток с помощью высокого давления вакуума, и в конечном итоге воздух будет циркулировать обратно в комнату. Когда выходящий воздух содержит частицы отходов, это приводит к тому, что называется вторичное загрязнение. Система фильтрации Mantolo 3.0 Redroad V17 включает 5 шагов для улавливания отходов различного размера: циклон с пылесборником, фильтр из нержавеющей стали 304 с отверстием 0,5 мм, циклонная сепарация с 12 конусами, вход двигателя H12 HEPA и выход H13 HEPA с активированным углем.

Конечный выходящий воздух хирургически чистый и без запаха. Система фильтрации способна улавливать 99,97% мелких частиц размером до 0,1 микрона: пылевых клещей, плесени, пыльцы и перхоти домашних питомцев, которые часто вызывают ринит и астму. С Redroad V17 не нужно беспокоиться о вторичном загрязнении вакуумного выхлопа.

Пылезащитный колпачок и фильтры Redroad V17 легко снимаются, позволяя снимать фильтры HEPA и регулярно чистить их, чтобы предотвратить рост бактерий.

Новый бренд и новые технологии для удовлетворения новых потребностей в уборке - команда Redroad Mantolo создает бесшумный, экологически чистый, но полностью индивидуализированный способ уборки. С 13 по 20 октября в России проходит конкурс цветового дизайна, и победителя ждет большой приз. Подробнее читайте на сайте redroad.