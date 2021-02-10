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  • AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации!

AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации!

18.01.2024 105 0

А потом нужно будет платить

На презентации новых флагманских смартфонов серии Galaxy S24 компания Samsung уделила много внимания возможностям искусственного интеллекта, например перевод разговоров в реальном времени, помощник для переписки Chat Assist и прочее.

AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации! – фото 1

Однако в официальном описании устройств скрыта мелким шрифтом критическая деталь: все опции ИИ Galaxy AI будут бесплатны только к концу 2025 года. Что будут делать с ними дальше – неизвестно.

AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации! – фото 2

Некоторые фишки, такие как Live Translate и Chat Assistant, нуждаются в подключении к интернету и учетной записи Samsung. Другие, например suggest edit (предложения изменений в тексте), будут работать и в автономном режиме.

Samsung пообещала обновить поддержку ИИ и на других своих устройствах, включая Galaxy S23, Fold/Flip 5 и Tab S9. Но похоже, и для них через два года придется платить за расширенные AI-функции.

AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации! – фото 3

Непонятно, в какую сумму обойдется удлинение доступа. Возможно, стоимость будет включена в подписки Samsung, как в случае с Google One. Ведь после затрат в $1300 на ультра-флагман пользователи явно будут недовольны внезапным отсутствием обещанных фишек.

Источник - Android Authority

Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.01.2024
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AI-фишки Samsung Galaxy S24 будут бесплатными ограниченное время – компания об этом не сказала на презентации!