Акционная цена Samsung Galaxy S21 Ultra: стильный и строгий дизайн с флагманскими характеристиками всего за 15 013

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Сдержанный дизайн – лучший стиль

Популярный корейский производитель Samsung давно приучил нас к тому, что все самые крутые технические возможности реализуются в топовых и дорогих моделях серии Galaxy S. Правда, часто довольно большая цена отталкивает от покупки такого гаджета, но, как мы знаем, смартфоны имеют свойство терять в цене.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – это воплощение лучших характеристик в стильном корпусе.

Дизайн смартфона узнаваем: тонкие рамки вокруг дисплея, матовая задняя крышка, довольно большой блок камер, грани немного скошены – выглядит очень стильно.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G оснащен AMOLED-дисплеем (Dynamic AMOLED 2X) с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1440×3200, прикрытым стеклом Corning Gorilla Glass Victus с немного загнутыми краями.

Блок камер состоит из четырех сенсоров, все «честные»: обычная (широкоугольная), сверхширокоугольная и два «телевика» с разным фокусным расстоянием. Как мы знаем, фотографировать смартфоны флагманской линейки Samsung умеют и S21 Ultra – не исключение. Фотографии получаются яркие и очень красивые. Настроек в интерфейсе управления камерой тоже достаточно, поэтому вы сможете подобрать их в соответствии с вашими предпочтениями.

Телефон комплектуется аппаратной начинкой Qualcomm, в данном случае это Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 c видеоадаптером Adreno 660. Во всех задачах смартфон просто летает, игры также по зубам этому красавцу. А в комплекте с LPDDR5 12 ГБ оперативной памятью, позволяющей еще больше раскрыть потенциал устройства.

Батарея смартфон держит хорошо, ведь объем ее составляет 5000 мАч. В результате новейший техпроцесс изготовления SoC и хорошая оптимизация позволили смартфону продемонстрировать гораздо более высокую автономность по сравнению с предыдущими моделями.

Также девайс имеет защиту от воды и пыли по IP68, Bluetooth 5.2, 5G, NFC, USB Type-C 3.2.

Samsung Galaxy S21 Ultra – отличный смартфон с хорошим дизайном, который подойдет каждому и даже самому взыскательному покупателю. Приобрести данный смартфон можно по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (US Version) – 15 013 грн.

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