120 ГЦ и большого разрешения уже мало? Visionox продемонстрировала новый дисплей с закругленными углами и сверхтонкими рамками.

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Следующий тренд – отсутствие рамок вокруг дисплея?

Сообщается, что Visionox продемонстрировала новый дисплей с закругленными углами и сверхтонкими рамками. Панель прототипа также имеет расширенные характеристики частоты обновления и затемнения, а также экономит энергию благодаря технологии LTPO.

Digital Chat Station поделился, что преемник Honor 90 может иметь более привлекательный дисплей с новой технологией Visionox. Это связано со смещенным по центру двойным отверстием, показанным в новом концептуальном устройстве Visionox. Honor 90 также будет показан на IFA 2023, что соответствует слухам.

Visionox продемонстрировала дисплей в действии в новом прототипе устройства с двойным отверстием на передней панели. И, как сообщается, он использует технологию "0,8 мм BM black border", чтобы уменьшить пределы до 1,5 мм толщиной, даже по углам. Это тот же размер рамки, что и у iPhone 15 Pro или Pro Max.

По слухам, новая панель поддерживает как DC-образное, так и ШИМ-затмение с частотой затемнения до 3840 Гц. Он также интегрирует технологию LTPO для таких функций, как постоянно включенный дисплей и имеет разрешение 1,5K.

Учитывая, что эта панель распространяется на Android смартфоны, она может конкурировать с Xiaomi 13 (или будущим 14) по размеру рамки. Xiaomi 13 имеет рамку толщиной всего 1,61 мм, которая уже одна из самых тонких рамок на смартфонах Android.

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Источник: weibo